ООН: Число беженцев из Украины превысило 2 млн человек

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 8 марта.
На 13-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 8 марта (время московское).
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Британская нефтегазовая компания BP прекращает заключение новых сделок на покупку нефти и газа в России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании. В конце февраля в BP заявили, что отказываются от своей доли (19,75%) в компании "Роснефть".
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Европейский Союз намерен отреагировать санкциями на дезинформацию, распространяемую в связи с войной в Украине. В частности, рассматривается возможность замораживать активы и запрещать въезд в Евросоюз лицам, которые несут за это ответственность, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он указал на "недостоверные сообщения", которые могут распространять российские государственные СМИ. "Я предложу новый механизм, который позволит подвергать санкциям тех, кто злонамеренно распространяет дезинформацию", - пообещал Боррель.
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Российские войска снова срывают обстрелами эвакуацию из Мариуполя, сообщила в видеообращении вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, из Запорожья в Мариуполь через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышла гуманитарная колонна, состоящая из восьми грузовиков и более чем 30 автобусов, которые должны на обратном пути забрать людей, прежде всего женщин, детей и стариков, однако Россия начала обстреливать "направление движения гуманитарного груза". О том, что войска РФ атакуют гуманитарный коридор под Мариуполем, сообщило и министерство обороны Украины.
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Британско-нидерландская компания Shell решила отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В качестве первого шага, который последует незамедлительно, приостанавливаются спотовые закупки нефти, говорится в заявлении компании в микроблоге Twitter. Кроме того, Shell закроет в РФ свои автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Ранее в компании извинились за то, что не имеют возможности немедленно отказаться от покупки российской нефти, и сообщили, что выходят из всех совместных с РФ проектов из-за войны в Украине. Выручку от сырья из России Shell пообещала направить на поддержку Украины.
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Число беженцев из Украины, по данным ООН, превысило 2 млн человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К полудню 8 марта по центральноевропейскому времени страну покинули 2 миллиона 11 тысяч 312 человек. Более половины из них - 1,2 млн - приняла Польша.
Хроника событий 8 марта 00.00 - 14.00 >>>
Хроника событий 7 марта 14.00 - 23.59 >>>
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