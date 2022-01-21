 Госдепартамент США привел примеры российской дезинформации по Украине | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2022

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Россия

Госдепартамент США привел примеры российской дезинформации по Украине

Москва с помощью дезинформации по конфликту вокруг Украины стремится убедить граждан РФ в необходимости вторжения в соседнюю страну, считают в Госдепартаменте США.

Табличка у входа в здание Госдепартамента США в Вашингтоне

У входа в здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Госдепартамент США в четверг, 20 января, опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Тем самым Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции РФ на украинской территории, а страны Запада - в том, что поведение Киева грозит спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Вашингтоне.

Госдеп: "Режим Путина возлагает вину на жертву" в лице Киева

В частности, в США не согласны с тем, что Украина и ее правительство якобы являются агрессором в отношениях с РФ. Именно Россия в 2014 году вторглась в Украину и аннексировала Крым, подчеркнули в Вашингтоне. "Ложные заявления режима Путина возлагают вину за российскую агрессию на жертву, Украину", - отмечается в заявлении.

Вашингтон отверг утверждение о том, что именно страны Запада подталкивают Украину к конфликту. Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве. "Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии", - указывается далее.

Переброска российских сил на границу с Украиной

Госдепартамент не считает стягивание российских военнослужащих к границе с Украиной всего лишь перемещением сил на собственной территории РФ, как неоднократно заверяли российские чиновники. "Размещение более 100 тысяч военнослужащих и наступательного вооружения у границ страны, в которую Россия уже вторгалась и до сих пор оккупирует ее части, - не просто ротация войск", - уверены в Вашингтоне. Москва до сих пор не предоставила правдоподобного объяснения происходящего, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

США: Россия не раз применяла химоружие для покушения на оппонентов

Еще одним примером дезинформации в США считают слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы планируемой США химической атаке в Донбассе. Соединенные Штаты, как и Россия, ратифицировали Конвенцию о запрещении химического оружия, указал Вашингтон. Россия в последние годы дважды применяла химоружие для покушения на оппонентов, в том числе за пределами своей территории, отметили в Госдепартаменте.

Кроме того, Вашингтон относит к дезинформации высказывание главы Кремля, в котором Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. В Госдепе особо выделили отсутствие достоверных сведений об угрозе для этнических русских или русскоговорящих лиц, исходящей от украинского правительства.

Госдепартамент США: НАТО не давала обещаний не расширяться

Отвергли в Вашингтоне и утверждения президента РФ о нарушении НАТО обещания не расширяться. Альянс является оборонительным союзом, нацеленным на защиту своих государств - участников и не давал обещаний не принимать новые страны в свой состав, указали в Госдепе. А в ответ на заявления российской стороны о якобы окружении РФ силами НАТО США напомнили, что протяженность российских сухопутных границ с 14 странами составляет более 20 тысяч километров, а на долю пяти стран-членов НАТО приходится лишь 1215 км общей границы.

Комментируя утверждения российской стороны об отказе от дипломатии и незамедлительном переходе к санкциям, в Вашингтон подчеркнули, что Соединенные Штаты и их партнеры вовлечены в интенсивные дипломатические усилия по мирному разрешению сложившегося кризиса. Консультации проходят в том числе на уровне прямых контактов с российским правительством, указала американская сторона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возмутилась публикацией Госдепартамента, назвав ее "враньем" и "безграмотностью", а само ведомство - "министерством правды".

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    Автор: Михаил Бушуев


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