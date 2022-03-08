 Лондон готов задержать любой самолет из РФ в своем воздушном пространстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2022

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Мир

Лондон готов задержать любой самолет из РФ в своем воздушном пространстве

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 9 марта.

Самолет на фоне луны в Лондоне

На 14-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий среды, 9 марта (время московское).

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Власти Великобритании объявили, что могут задержать любой российский самолет, вторгшийся в воздушное пространство страны. "Я признал уголовным преступлением вторжение ЛЮБОГО российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство Великобритании может задерживать эти самолеты, - написал в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс. - Мы задушим возможность приближенных Путина продолжать жить как обычно, в то время как погибают тысячи невинных людей".

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 марта 00.00 - 14.00 >>>

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