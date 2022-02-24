 Великобритания ввела санкции против ″Аэрофлота″ и ВТБ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2022

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Европа

Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и ВТБ

Штрафные меры Лондона объявлены на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции включают заморозку активов около 100 российских физических лиц и компаний, включая ВТБ и "Ростех".

Самолет Аэрофлота

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 24 февраля, объявил о новых санкциях против России. Новые штрафные меры включают запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию и заморозку активов около 100 российских физических лиц и компаний, включая ВТБ, "Ростех" "Уралвагонзавод", "Сибур", "Промсвязьбанк" и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова.

"В общей сложности мы замораживаем активы более ста компаний и физических лиц в дополнение к сотням других, в отношении которых штрафные меры уже объявлены. Санкции распространяются на всех крупнейших производителей, которые поддерживают военную машину Путина", - сказал Джонсон.

В соответствии с новыми штрафными мерами Лондона, ограничиваются суммы депозитов, которые граждане России могут хранить в британских банках, вводится запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки. Аналогичные санкции будут введены и в отношении Беларуси.

Предыдущий пакет британских санкций

22 февраля, после признания Россией независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также против близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

На следующий день США объявили о санкциях против госкорпорации ВЭБ.РФ и "Промсвязьбанка", их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновей трех российских высокопоставленных чиновников.

Санкции против России также ввели Евросоюз, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения подпал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание "ДНР" и "ЛНР", а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

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    Автор: Марина Барановская


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