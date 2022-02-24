Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и ВТБ

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 24 февраля, объявил о новых санкциях против России. Новые штрафные меры включают запрет на полеты "Аэрофлота" в Великобританию и заморозку активов около 100 российских физических лиц и компаний, включая ВТБ, "Ростех" "Уралвагонзавод", "Сибур", "Промсвязьбанк" и предполагаемого бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова.

"В общей сложности мы замораживаем активы более ста компаний и физических лиц в дополнение к сотням других, в отношении которых штрафные меры уже объявлены. Санкции распространяются на всех крупнейших производителей, которые поддерживают военную машину Путина", - сказал Джонсон.

В соответствии с новыми штрафными мерами Лондона, ограничиваются суммы депозитов, которые граждане России могут хранить в британских банках, вводится запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке и ограничения на экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки. Аналогичные санкции будут введены и в отношении Беларуси.

Предыдущий пакет британских санкций

22 февраля, после признания Россией независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также против близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

На следующий день США объявили о санкциях против госкорпорации ВЭБ.РФ и "Промсвязьбанка", их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновей трех российских высокопоставленных чиновников.

Санкции против России также ввели Евросоюз, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения подпал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание "ДНР" и "ЛНР", а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Смотрите также:

Что происходит в Украине после вторжения России Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

Что происходит в Украине после вторжения России Обращение президента Украины Владимира Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

Что происходит в Украине после вторжения России Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

Что происходит в Украине после вторжения России Российские ракетные удары по Киеву В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

Что происходит в Украине после вторжения России Взрывы в Мариуполе Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

Что происходит в Украине после вторжения России Ракетные удары по Харькову Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

Что происходит в Украине после вторжения России Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

Что происходит в Украине после вторжения России Рухнувший российский беспилотник в центре Киева Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

Что происходит в Украине после вторжения России Жители Киева уезжают из города Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

Что происходит в Украине после вторжения России Очереди у банкоматов У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Автор: Марина Барановская

