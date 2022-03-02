 Немецкий бизнес в России опасается кризиса из-за войны в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 02.03.2022

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Германия

Немецкий бизнес в России опасается кризиса из-за войны в Украине

Количество немецких предприятий в России снижалось и ранее из-за непростых условий для ведения бизнеса. Война в Украине, однако, грозит свести на нет все успехи в сфере экономического сотрудничества между ФРГ и РФ.

Завод концерна VW в Калуге

Завод концерна VW в Калуге

Немецкая экономика в России опасается катастрофических последствий из-за войны, начатой президентом РФ Владимиром Путиным против Украины. "Даже для опытных, испытанных кризисами менеджеров нападение на Украину стало шоком. Война, немыслимые человеческие страдания и утрата доверия на многих уровнях сводят на нет все те успехи, которые были достигнуты в сфере экономического сотрудничества за последние десятилетия", - заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp) в интервью агентству dpa в ночь на среду, 2 марта.

AHK и так уже фиксировала сокращение присутствия немецких предприятий в России из-за прежних санкций и непростых условий для ведения бизнеса. В 2021 году количество немецких компаний в России снизилось в годовом исчислении на восемь процентов. По последним данным российской налоговой службы, в России в настоящее время числится лишь 3651 фирма с немецким капиталом. За минувшие десять лет Россию покинули 42 процента предприятий из ФРГ - в 2011 году в России работало 6300 компаний с немецким капиталом.

Переориентация России на Китай

Германо-российская внешнеторговая палата, представляющая интересы немецких фирм, работающих в России, опасается, что эта тенденция лишь усугубится. По словам Шеппа, некоторым немецким предприятиям есть много что терять. "Те, кто владеет фабрикой, не могут просто упаковать ее в чемодан. Фирмы пытаются найти способы, как продолжать работу, чтобы избежать потери всех своих инвестиций", - сказал он.

Глава AHK отметил, что Россия всегда демонстративно спокойно относилась к возможному уходу западных инвесторов и уже многие годы все больше ориентируется на Азию. "Китай получает наибольшую выгоду от нынешнего конфликта. Китайские предприятия займут те места, которые сейчас освобождают немецкие и другие западные компании", - пояснил он.

По словам Маттиаса Шеппа, немецкие и другие иностранные компании также в шоке от угроз высокопоставленных российских политиков национализировать собственность западных компаний. Бывший президент России, а ныне замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в частности, заявил, что западные предприятия должны быть национализированы и использованы для создания рабочих мест на российских госпредприятиях.

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    Автор: Андрей Гурков


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