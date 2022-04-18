Италия и Испания возвращают посольства в Киев

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.
На 54-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 18 апреля (время московское).
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В связи с обострением ситуации в Мариуполе вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале обратилась к военно-политическому руководству РФ с призывом открыть гуманитарный коридор в Бердянск для эвакуации мирного населения. Отдельно Верещук потребовала срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц. Отказ России открывать указанные гуманитарные коридоры "будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", подчеркнула она.
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Украинские пограничники требуют у соотечественников, пересекающих границу Украины с Евросоюзом, предъявить заграничный паспорт, сообщил национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця". В связи с этим компания опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что ожидает от Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обновленных правил, в соответствии с которыми беженцы обязаны предъявлять загранпаспорта. По данным перевозчика, 18 апреля на границе уже были зафиксированы случаи высадки пассажиров.
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Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, власти Италии и Испании возвращают сотрудников своих дипломатических представительств в Киев. Итальянское посольство, которое в марте было перенесено во Львов, уже 18 апреля возобновило свою работу в украинской столице. Испания в скором времени также намерена вернуть посольство в Киев, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес. "В ближайшие дни мы вновь откроем испанское посольство в Киеве в знак приверженности правительства и испанского общества украинскому народу", - сказал он в интервью телеканалу Antena 3. Вскоре после вторжения российских войск в Украину посольство Испании перевело своих сотрудников в Польшу. На прошлой неделе о возобновлении работы своего посольства в украинской столице также объявила Франция.
++15.45++
На фоне санкций Запада в России растет доля несостоявшихся госзакупок. Как пишет газета The Moscow Times со ссылкой на "РТС-Тендер", в марте она "взлетела по всем секторам экономики и достигла двухлетнего максимума". "Массовые срывы госзакупок сулят усиление спада российской экономике, который по итогам года может стать рекордным почти за 28 лет: 11,4%, согласно прогнозу Всемирного банка", - отмечает издание.
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Правительство Украины приняло решение о принудительном изъятии активов Проминвестбанка и украинской "дочки" "Сбербанка" - МР Банка. Окончательное решение по этому поводу должен принять Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут рассказала винтервью газете "Экономическая правда". По ее словам, кабмин поддержал предложение НБУ национализировать активы выведенных с украинского рынка российских банков на сумму в 26 млрд гривен.
++14.55++
Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области там был убит каждый пятый оставшийся в городе житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, в 80% случаев причиной смерти стали не разорвавшиеся снаряды или осколки, а пулевые ранения.
++14.30++
Российские войска вошли в город Кременная на западе Луганской области, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Россияне вошли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - написал он в Facebook. В результате обстрела здания администрации ранены шесть патрульных полицейских, сообщил Гайдай. Еще двое человек, по его словам, погибли и четверо получили ранения во время обстрела российскими войсками города Золотое - там артиллерийский обстрел накрыл жилую пятиэтажку.
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Половина тиража марки "Корабль", составившего один миллион экземпляров, была распродана спустя всего пять дней после вывода ее в продажу. Об этом сообщается на странице "Почты Украины" в соцсети Facebook. По словам главы ведомства Игоря Смелянского, допечатывать новые экземпляры не будут, однако планируется начать производство маек и свитшотов. Средства от их продажи будут направлены ВСУ, пообещал он.
Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>
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