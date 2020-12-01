Оборудование для украинских АЭС: из России через Германию втридорога

В промзоне на окраине немецкого города Майнц несколько лет назад появился неприметный, но очень колоритный островок украинского бизнеса. Между огромных складов с опасными химикатами, которые здесь перерабатываются, расположился мотель для водителей-дальнобойщиков с оригинальным названием "Две вороны". Принадлежит он бизнесменам из Кировоградской области, которые продают в Украине запчасти для комбайнов. В соседнем здании зарегистрированы еще несколько фирм, основанных украинцами. Одна из них торгует медом, другая импортирует из Германии элементы для производства осветительных приборов. Но есть еще одна фирма, торгующая кое-чем более серьезным: оборудованием для атомных электростанций.

Контактные данные компании IEC Industrie Export GmbH бесполезно искать в телефонных справочниках. Бизнеса в Германии у нее нет: фирма из Майнца поставляет на украинские атомные электростанции элементы реакторов, произведенные в России. А прибыль от этого бизнеса, как установило расследование DW, следует искать не в Майнце, а в Швейцарии.

Российские запчасти для украинских АЭС

За последние несколько лет IEС Industrie Export GmbH выиграла около 50 различных тендеров государственной компании "Энергоатом" и ее структурных подразделений, поставив продукцию почти на 400 млн гривен: об этом свидетельствуют данные системы государственных закупок Prozorro. Львиную долю поставок составили запасные части для реакторов производства российской компании "Танаис" из города Волгодонск Ростовской области, в том числе никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов или уплотнения парогенератора.

В промзоне в Майнце обосновался целый ряд фирм, основанных украинцами

Как следует из базы таможенных деклараций ImportGenius, до 2014 года россияне поставляли запчасти "Энергоатому" через украинскую компанию "Атомэнергосервис", принадлежащую выходцу из Беларуси Алексею Солохину и зарегистрированную в Киеве. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе поставки продолжились через посредников в ЕС. На запрос DW о причинах прекращения прямых поставок в Украину в компании "Танаис" не ответили.

До середины 2015 года продукцию "Танаис" в Украину поставляла компания WK Energo из Франкфурта-на-Майне. Она зарегистрирована по тому же адресу, что и фирма, которой принадлежит уже упоминавшийся мотель "Две вороны" в Майнце. А с начала 2015 года поставками российской продукции в Украину занялись две компании: зарегистрированная в Майнце IEC Industrie Export GmbH, принадлежащая Алексею Солохину, и Universal Baltic Group из Эстонии, основанная киевлянином Вадимом Головко.

Компании Солохина и Головко уже несколько лет разыгрывают между собой тендеры "Энергоатома", поочередно получая заказы госконцерна. Предлагая продукцию одного и того же российского производителя, эстонская и немецкая компании делают ценовые предложения, разница между которыми часто составляет лишь несколько тысяч гривен - при многомиллионной стоимости заказов.

Из России через Европу: цена растет

Стоимость продукции "Танаис" при вывозе из России в страны ЕС, как показывают данные в декларациях российской таможни, в несколько раз превышает цену в документах, предназначенных для украинской таможни. Проанализировав данные ImportGenius, DW выяснила, что, к примеру, гайки для ремонта теплообменного оборудования второго контура Хмельницкой АЭС в конце мая 2019 были отправлены из России по стоимости 87 тысяч евро за партию.

В Украину они попали только в июле, и их стоимость за это время увеличилась в 2,5 раза, превысив 6,5 млн гривен (224 тыс. евро). Несколькими месяцами ранее в тендере на закупку труб для уплотнения фланцевых соединений для второго контура одного из реакторов Запорожской АЭС компания из Майнца уступила эстонской Universal Baltic Group. На этот раз трубы отправились из России в Эстонию по цене 6,6 тыс. евро за штуку, а в следующем месяце попали в Украину уже по 14 тыс. евро.

По пути из России в Украину через Эстонию цена труб для АЭС выросла с 6,6 тыс. евро за штуку до 14 тыс. евро

Не менее интересно и то, что российские трубы и гайки до сих пор поставляются на украинские АЭС через эстонские и немецкие фирмы, несмотря на постановление кабинета министров №535 от 15 мая 2019 года, запрещающее ввоз такой продукции из России. В "Энергоатоме" на запрос DW не ответили и не объяснили, каким образом поставки запчастей российской фирмы "Танаис" согласуются с антироссийскими санкциями правительства.

"Честно" поделенные тендеры

С 2015-го по конец 2020 года зарегистрированные в Эстонии и ФРГ компании разыграли между собой около 30 тендеров "Энергоатома". Вопрос DW о том, могут ли считаться конкурентными тендеры, если их поочередно выигрывают две компании, которые годами поставляют продукцию одного производителя по фактически одинаковым ценам, в "Энергоатоме" проигнорировали. Участие в тендерах минимум двух фирм является формальной необходимостью для того, чтобы они состоялись, ведь открытые тендеры с одним участником по закону считаются недействительными.

В отличие от "Энергоатома", следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не считают тендеры с участием IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group конкурентными. Как следует из документов в судебном реестре Украины, которые проанализировала DW, летом детективы НАБУ провели обыск в офисном центре на улице Алма-Атинской в ​​Киеве.

Выяснилось, что эстонская и немецкая компании только на бумаге зарегистрированы в разных частях Европы, а в действительности занимаются бизнесом из совместного украинского офиса: тендерную документацию и экспортно-импортные операции от имени IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group ведут одни и те же люди. Долгое время обе компании, как следует из договоров, доступных в системе Prozorro, получали деньги от "Энергоатома" за российское оборудование на счета, открытые в небольшом швейцарском банке, обслуживающем клиентов из Восточной Европы.

Часть большого конгломерата?

Во время обысков в офисе на улице Алма-Атинской следователи обнаружили блокноты со сделанными от руки заметками, в которых шла речь о координации участия в тендерах немецкой и эстонской компаний. Как отмечают следователи, эти записи стали свидетельством "согласованных антиконкурентных действий", а также содержали инструкции, как скрыть связь между двумя фирмами.

В ходе обысков были также обнаружены таблицы с перечнем продукции, которую поставляют структурам "Энергоатома" IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group. Из них следует, что цены на российскую продукцию были завышены в среднем в три раза, говорится в доступных судебных постановлениях. DW отправила компаниям в Майнце и Таллине по электронной почте, указанной в договорах с "Энергоатомом", запросы с просьбой прокомментировать обыски, однако ответа не получила.

НАБУ расследует связь компаний-посредников, поставляющих запчасти для украинских АЭС, и "Энергоатома"

Следователи НАБУ подозревают, что компании IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group являются частью целого конгломерата фиктивных фирм, созданных посредниками в Украине и странах ЕС для поставки продукции на украинские АЭС. Антикоррупционные органы, как следует из судебных постановлений, оценивают общую сумму убытков "Энергоатома" от сотрудничества с этим конгломератом в более 600 млн гривен и проверяют причастность должностных лиц госконцерна к организации фиктивных тендеров. Во время обысков летом в офисах на улице Алма-Атинской была обнаружена внутренняя документация "Энергоатома", которая, как указано в судебных постановлениях, может доказывать раскрытие тайны следствия и попытку предупредить посредников о следственных действиях. Насколько известно DW, по данному факту в "Энергоатоме" проводилось служебное расследование.

"Чешские" корни дела?

Из судебных документов следует, что судопроизводство НАБУ, в котором расследуется деятельность компаний IEC Industrie Export GmbH и Universal Baltic Group, началось с расследования возможных злоупотреблений должностных лиц "Энергоатома" в операциях с поставкой оборудования чешской компанией Skoda JS. "Чешское" дело, в котором в получении неправомерной выгоды подозревался один из бывших депутатов Верховной рады Украины, после длительного расследования уже несколько лет находится в суде. На запрос DW, чем связаны между собой эти два дела, в НАБУ сообщать отказались, сославшись на тайну следствия.

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