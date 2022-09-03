В Польшу въехали уже 6 миллионов беженцев из Украины

Только за один день 2 сентября польскую границу пересекли более 22 тысяч украинцев. При этом за тот же день Польшу в направлении Украины покинули на 3,5 тысячи человек больше.

С начала российского вооруженного вторжения в Украину погранслужба Польши зарегистрировала уже более 6 млн въездов с территории соседней страны. Только 2 сентября польскую границу пересекли 22 200 украинцев, сообщило погранведомство. В то же время в обратном направлении убыли 25 700 человек.

В погранслужбе отметили, что это свидетельствует о сохранении тенденции, наметившейся в последние недели: в настоящее время число уезжающих из Польши украинцев превышает число прибывающих. Польшу и Украину связывает более чем 500-километровая граница, которая также является восточной границей Евросоюза.

В целом с начала войны 24 февраля из Польши в Украину вернулись 4,2 млн человек, преимущественно украинских граждан. Официальные данные о том, сколько беженцев от войны остались в Польше, а сколько выехали через польскую территорию в другие страны ЕС, отсутствует. До российского вторжения в Украине проживали свыше 44 млн человек.

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