VIP- "беженцы": украинские олигархи живут на Лазурном берегу

Перед началом войны многие лояльные к России олигархи из Украины покинули родину, перебравшись на Лазурный берег во Франции. Некоторыми из них теперь интересуется украинское "Государственное бюро расследований".

Из-за российских ракетных ударов по Киеву Татьяне Сапян приходится несколько раз откладывать интервью. Однако она намерена дать его во что бы то ни стало, подчеркивает пресс-секретарь украинского "Государственного бюро расследований" (ГБР). Ее ведомство - аналог ФБР в США и Федерального ведомства по уголовным делам в Германии, и Татьяна хочет поделиться с DW подробной информацией, основанной на его расследованиях.

Данные, о которых идет речь, имеют взрывоопасный потенциал. Ведь, согласно им, в то время как в Украине люди ютятся в бомбоубежищах, ВСУ несут серьезные потери, сражаясь с российскими захватчиками, а десять миллионов украинцев спасаются от войны в удаленных от фронта регионах своей страны или за рубежом, некоторые украинские олигархи, по сообщениям СМИ, - миллионеры и даже миллиардеры - выехали из страны вместе со своими семьями. Некоторые - незадолго до начала российского вторжения 24 февраля.

В 1800 километрах от Украины, на Лазурном берегу во Франции местные жители удивляются возросшему числу роскошных лимузинов с украинскими номерами на улицах. Производимое ими впечатление совершенно не вяжется с новостями из страдающей страны, в которую вторглась Россия.

Чемоданы с наличными

Один украинский блогер выложил в интернет фотографию с несколькими чемоданами, полными наличности. Более 17 миллионов долларов США плюс более миллиона евро, как утверждается, были обнаружены венгерскими таможенниками в роскошных автомобилях из Украины. При выезде из страны эти деньги не были задекларированы на украинской таможне. Между тем при пересечении границы допустимо иметь при себе не более 10 000 евро наличными.

Татьяна Сапян подтвердила DW, что ее ведомство уже несколько месяцев расследует этот инцидент. "Среди людей, которых проверяло ГБР, были представители государственной власти, бизнесмены, бывшие члены судебной системы и даже члены парламента", - указывает она. В данный момент ГБР выясняет, "законно ли эти люди пересекли границу и не были ли они вовлечены в отмывание денег".

Украинские беженцы на антивоенном протесте в Ницце Фото: Frank Hofmann/DW

По словам собеседницы редакции, с середины сентября следствие было начало в отношении более 80 человек, сейчас оно продолжается в отношении нескольких десятков. В разгар войны украинские следователи занимаются очень болезненной для их страны темой: коррупцией, которая сохранилась в существенных масштабах даже после проевропейских протестов на Майдане, и кругами, принадлежащие к которым люди часто имеют связи с Россией.

Международный ордер на арест

В отношении двух сверхбогатых "беженцев" из Украины, по словам Сапян, были выданы международные ордеры на арест. Однако она почти не надеется, что они когда-нибудь будут экстрадированы в Украину: "Мы знаем, если у человека много денег, он стремится потратить их и на то, чтобы обеспечить себе влияние на определенные процессы - не только в Украине, но и за рубежом".

Сапян указывает, что под следствием находятся и шесть бывших или действующих депутатов Верховной рады. Летом президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил деятельность пророссийских партий в стране - в том числе "Оппозиционной платформы - За жизнь", имевшей фракцию в парламенте.

Примечательно, что некоторые из принадлежавших к ней депутатов впоследствии основали новую группу под названием "Восстановление Украины", рассказывает в интервью DW Александр Салищенко из киевской неправительственной организации "Честно".

При финансовой поддержке Запада эта НПО анализирует работу членов украинского парламента - прежде всего, на предмет коррупции. "Эта новая группа депутатов была сформирована дистанционно", - поясняет Салищенко. То есть вступившие в нее политики "не находились в Украине и не присутствовали в зале пленарных заседаний или в здании парламента".

Любопытно, что работа украинского парламента в цифровом формате, сначала в период пандемии коронавируса, а теперь во время войны, позволила этим депутатам, которые в течение многих лет открыто занимали пророссийские позиции, подписать все заявления о вступлении в новую парламентскую группу цифровыми подписями. Среди них был и депутат, избравшийся в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Игорь Абрамович.

Роскошные виллы украинских олигархов

Летом 2022 года украинские журналисты сняли Абрамовича на видео на французской Ривьере, когда он возвращался с пробежки в обществе бывшего высокопоставленного чиновника украинского финансового надзорного органа. Абрамович живет на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра вблизи Ниццы. Это место скопления вилл сверхбогатых людей Европы, где многие роскошные объекты недвижимости давно принадлежат русским и украинцам.

Уполномоченная по беженцам в администрации Ниццы Вероник Борре Фото: Michel Champouret/DW

По наблюдениям Салищенко, даже находясь вне пределов Украины, такие депутаты не оставляют попыток оказывать влияние на политическую ситуацию в стране. Некоторые из них занимаются "на удаленке" законотворчеством и вносят на рассмотрение проекты законов в цифровом виде. Отсутствие депутатов не является юридическим основанием для потери мандата в Украине. Однако зарплата "удаленно работающим членам парламента" не выплачивается. По всей видимости, они покрывают свои расходы на жизнь из других источников.

При этом с депутатами, проживающими за границей, невозможно связаться. Судя по всему, с началом российского вторжения контактные данные их парламентских бюро были удалены с сайта Рады.

Доля ответственности за войну

Есть на Лазурном берегу Франции и совсем другие беженцы из Украины, говорит Вероник Борре из городской администрации Ниццы: "Много женщин, матерей с детьми или даже бабушек с внуками".

Уже с 28 февраля - первого понедельника после начала российского вторжения в Украину - уполномоченной по делам беженцев приходилось размещать по 500 человек в день из числа украинцев, добравшихся до Франции по южному маршруту, через Венгрию и Италию.

Ирина Бурделле Фото: Michel Champouret/DW

В кратчайшие сроки Ницце пришлось сформировать крупнейший во Франции после Парижа и Страсбурга приют для беженцев из Украины. Борре помогает в работе украинка Ирина Бурделле, которая возглавляет франко-украинское культурное объединение в Ницце. С самого начала российского вторжения волонтер заботилась об украинских беженцах: обеспечивала их продуктами питания и оказывала психологическую помощь детям.

Тот факт, что совсем рядом находится компания предположительно коррумпированных украинцев, "которые укрываются на Лазурном берегу и водят роскошные машины", приводит ее в ярость. Но удивления она не испытывает. "В Украине есть вещи, которые принимали и к которым терпимо относились до войны", - говорит она.

"Эти люди не только были частью коррумпированной элиты. Они - мы уверены в этом - несут ответственность за эту войну в Украине, потому что они призывали Россию прийти в Украину, - говорит Бурделле. - Но этим займется украинская система правосудия - уже после войны".

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