Как в Украине запрещают пророссийские политические партии

Уже больше недели прошло после принятия решения о полном запрете в Украине политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), но Восьмой административный апелляционный суд до сих пор так и не обнародовал его полный текст. Само заседание суда 20 июня проходило во Львове за закрытыми дверями, в короткой резолютивной части указано лишь, что ОПЗЖ должна быть запрещена, а ее имущество - конфисковано в пользу государства.

Закон или "революционная целесообразность"?

Депутат Рады Юрий Бойко, ныне, по его же собственным словам, являющийся "единственным сопредседателем партии, который сейчас находится в Украине", на прошлой неделе пообещал обжаловать запрет ОПЗЖ. "Это решение продиктовано сугубо "революционной целесообразностью". То есть, принято по политическим мотивам, а не в рамках действующего законодательства", - заявил он "Радио Свобода".

Однако 3 мая Бойко сам голосовал за проект поправок к закону "О политических партиях", запрещающий деятельность политических сил, чьи программные цели или деятельность направлены на оправдание агрессии России против Украины, отрицание оккупации территорий или прославление вооруженных формирований РФ, сепаратистов, представителей оккупационных администраций и коллаборантов. Именно на эту норму теперь ссылается министерство юстиции, успешно инициировавшее запрет уже 12 украинских партий.

Весной 2019 года Бойко ездил в гости к Медведеву, а сейчас голосует за европейский выбор Украины

Доказательства противозаконной деятельности ОПЗЖ собирала Служба безопасности Украины (СБУ), но в своем сообщении о судебном запрете партии она не вдается в детали. "В условиях военной агрессии РФ деятельность представителей этой политической силы создавала реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Представители "ОПЗЖ" фактически ретранслировали официальную позицию страны-агрессора по отношению к нашему государству, демонстративно поддерживали и популяризировали агрессивную антиукраинскую риторику", - отмечают в СБУ.

Самым известным функционером ОПЗЖ, которого СБУ обвиняет в антиукраинской деятельности, является Виктор Медведчук. Он был сопредседателем партии и возглавлял ее политсовет до 8 марта, а сейчас находится под стражей. На прошлой неделе еще один суд во Львове начал рассмотрение уголовного дела, по которому Медведчука проходит как обвиняемый в госизмене, но - тоже в закрытом режиме.

Максимум депутатов, минимум имущества

Партия ОПЗЖ со времен своей регистрации в 1999 году как "Всеукраинское объединение Центр" дважды меняла название и четырежды принимала участие в выборах в парламент. Однако Бойко и Медведчук появились в ней не так давно - лишь осенью 2018 года, когда вместе с Вадимом Рабиновичем решили создать площадку "для объединения оппозиционных сил на основе установления безусловного мира в стране".

Виктор Медведчук после ареста, 12 апреля 2022 года

По результатам досрочных выборов 2019 года ОПЗЖ сформировала в Раде вторую по численности фракцию, в которую вошли 44 депутатов. Но после вторжения РФ из партии начался массовый исход депутатов, только ускорившийся после мартовского решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о приостановлении деятельности ОПЗЖ. В апреле остатки ее депутатов во главе с Бойко создали новое объединение "Платформа за мир и жизнь", в последние недели большинство из них перешли на показательно проевропейские позиции и голосуют даже за запрет в Украине российской музыки.

В местных советах разных уровней ОПЗЖ имела всего 3400 депутатов, отмечают в общественном движении "Честно", которое много лет ведет проект по мониторингу деятельности политических партий. Впрочем, несмотря на разветвленную региональную структуру, ОПЗЖ фактически не имеет собственного имущества, которое государство могло бы конфисковать, объясняет DW аналитик из "Честно" Игорь Фещенко, ссылаясь на последний публичный отчет партии от 2020 года.

Согласно ему, главным источником для обеспечения работы ОПЗЖ является госфинансирование - по данным "Честно", партия с 2020 года получила около 180 млн гривен из бюджета (в пересчете почти 50 млн евро). "Вероятно, большинство офисов, автомобилей, другого имущества они просто арендуют", - предположил Фещенко.

Аргументы для исторических решений

В разговоре с DW эксперт движения "Честно" выразил недовольство судебной процедурой запрета пророссийских политических сил: "Восьмой апелляционный админсуд во Львове не только не транслирует свои заседания, но и в большинстве случаев не пускает на них слушателей или журналистов. Да и аргументация Минюста и СБУ часто слаба для столь важных исторических решений".

Из-за депутата из фракции ОПЗЖ Ильи Кивы в Украине запретили еще и Социалистическую партию

Так, причиной запрета "Партии справедливости и развития" стали несколько петиций ее основателя и бывшего председателя Николая Исаева в защиту русского языка и за закрытие, как он написал, иностранных военных баз и биолабораторий. В решении о запрете "Оппозиционного блока", созданного в результате ребрендинга "Партии регионов", суд ссылается на цитату 2019 года одного из лидеров партии Вадима Новинского о "гражданском конфликте" в Донбассе, а также на сотрудничество отдельных ее местных депутатов с оккупационными властями в Запорожской и в Херсонской областях.

Радикальные пророссийские высказывания уже бывшего депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы стали причиной запрета еще и Социалистической партии - едва ли не старейшей политсилы независимой Украины. В марте Кива написал заявление о сдаче депутатского мандата. По данным Офиса генпрокурора, он находится в РФ, скрываясь от подозрений в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде тоталитарных режимов и незаконном обращении с оружием. Экс-депутат был во главе Соцпартии еще в 2017-2018 годах, сейчас же ее запретили фактически за то, что действующий руководитель возглавляет благотворительный фонд имени Кивы.

Обжалование вместо защиты

Большинство запрещенных через суд украинских политических партий фактически никак не защищаются от упреков Минюста и СБУ, не подают встречных исков, их представители вообще не появлялись на судебных заседаниях во Львове, констатирует Игорь Фещенко. "По этой причине важные решения по ограничению политических свобод принимались за считанные часы, а в случае с "Блоком Сальдо" (партия экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, который с апреля возглавляет местную оккупационную администрацию. - Ред.) - вообще за 30 минут", - указал аналитик "Честно".

Замминистра юстиции Валерия Коломиец, однако, ожидает, что решение Восьмого апелляционного админсуда обжалуют если не все, то большинство ответчиков. Это означает, что запреты на деятельность этих политических сил не вступят в силу до рассмотрения Верховным судом. У того, несмотря на загрузку, будет только 30 дней на формирование коллегий из пяти судей на каждое дело и начало рассмотрения жалоб.

"То, как пройдет процесс рассмотрения нашего обжалования, можно будет рассматривать еще и как тест на европейскость украинской судебной системы и Украины как кандидата в члены Европейского Союза", - подчеркнул Юрий Бойко, используя непривычную для ОПЗЖ прозападную риторику.

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