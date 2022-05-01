Что принесет запрет пророссийских партий в Украине

После начала войны России против Украины парламентская фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) начала терять своих членов. Впоследствии Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) приостановил деятельность нескольких партий (в том числе ОПЗЖ), имеющих связи с Россией.

Уже через месяц часть депутатов от этой политсилы создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Такой шаг раскритиковал секретарь СНБО Алексей Данилов, посоветовав "негодяям из ОПЗЖ" тихо уйти из Рады, пока их не вынесли. DW выяснила, можно ли лишить депутатского мандата членов ОПЗЖ и какое будущее у пророссийских политсил в Украине.

Поездки в Москву и непризнание РФ страной-агрессором

"Оппозиционная платформа - за жизнь" с 44 депутатами имела вторую по численности фракцию в Верховной раде. Все время существования ее упрекали в пророссийских настроениях. В то же время ОПЗЖ себя позиционировали как придерживающуюся других взглядов украинскую партию, отметил в беседе с DW профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань.

Алексей Гарань

"Но в сущности они повторяли нарративы Кремля. Это касается войны в Донбассе, когда они уклонялись от признания присутствия там российских регулярных войск. Также не называли Россию страной-агрессором", - говорит он. Даже с началом полномасштабного вторжения России они не хотели публично признавать ее агрессором, и лишь спустя некоторое время часть нардепов ОПЗЖ это сделали, отмечает Гарань.

Активность и заявления ОПЗЖ были постоянно направлены на улучшение отношений с российскими властями: в 2021 году ОПЗЖ поздравила провластную партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму. Также лидеры ОПЗЖ Юрий Бойко и Виктор Медведчук неоднократно ездили в Москву, где встречались с руководством российского правительства и "Газпрома". Сам же Медведчук, недавно задержанный СБУ, является кумом президента России Владимира Путина.

Обвинения в сотрудничестве с Россией

В настоящее время членов партии ОПЗЖ в разных городах Украины постоянно обвиняют и уличают в сотрудничестве с Россией. Так, 27 апреля Национальная полиция Украины сообщила о вынесении подозрения депутату Энергодарского горсовета от ОПЗЖ Андрею Шевчику, который согласился возглавить созданный оккупантами незаконный орган власти. Также, по данным Мариупольского горсовета, пятеро депутатов ОПЗЖ "не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры". Среди них - Константин Иващенко, которого оккупанты избрали "мэром" города.

Иринa Венедиктовa

Помогал им и депутат от ОПЗЖ в городе Изюм Харьковской области Анатолий Фомичевский. Он, по данным начальника управления молодежи и спорта Изюмского горсовета Максима Стрельника, провел в город российские войска, показав им незащищенную дорогу. Кроме того, на сотрудничество с россиянами пошел городской голова Купянска в Харьковской области и член ОПЗЖ Геннадий Мацегора. По выражению генпрокурора Ирины Венедиктовой, он обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.

Перед началом войны бежал в Россию и поддержал нападение на Украину уже бывший член ОПЗЖ Илья Кива. За несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются десять депутатов, преимущественно из ОПЗЖ, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Однако, по его словам, законодательство Украины не предусматривает за это наказания.

Лишить мандата

Впрочем, если депутат будет находиться за границей более 180 дней в году, то его все же можно лишить мандата, объясняет эксперт по конституционному праву и бывший зампредседателя Центризбиркома Украины Андрей Магера. "Пункт статьи 81-й Конституции Украины предусматривает досрочное прекращение полномочий в связи с проживанием за пределами Украины. Или если будут доказательства, что такой депутат имеет вид на жительство за рубежом. Это законное основание прекращения полномочий", - указал он.

И добавил, что 81-я статья конституции определяет еще ряд оснований для прекращения полномочий депутата, а именно: личное заявление, приговор суда за совершенное преступление, признание лица недееспособным. "Приостановление деятельности фракции не может быть основанием для лишения мандата. Даже если ОПЗЖ будет ликвидирована решением суда, то прекратить полномочия нардепа тоже нельзя", - уточнил Магера.

Защититься от пророссийских партий

Чтобы не допустить в будущем создания и деятельности пророссийских политических партий в Украине, Верховная рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект. В случае его принятия во втором чтении будет расширен перечень оснований для запрета судом политических партий. В частности, в него будет включено оправдание и непризнание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России против Украины как внутреннего конфликта или гражданской войны.

Также запретить партии можно будет за оправдание действий и бездействия лиц, совершивших или совершающих вооруженную агрессию против Украины. "Законопроект касается не запрета конкретных политических партий, а скорее создания эффективного механизма рассмотрения вопроса о запрете в судебном порядке партий, своими действиями посягающих на независимость, суверенитет и национальную безопасность Украины", - сообщила DW депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, которая является одним из инициаторов законопроекта.

Однако, учитывая, как она выразилась, политические взгляды и тенденции к сотрудничеству представителей ОПЗЖ с оккупантами, можно спрогнозировать, что вопрос о запрете этой политсилы будет рассмотрен судом. В то же время, законопроект не предусматривает прекращения действия мандатов депутатов, входивших в ОПЗЖ или иную политическую силу, добавила Совгиря. "Соответствующие законопроектные инициативы должны быть представлены на рассмотрение парламента позже", - сказала она.

Реанимации пророссийского нарратива

Вновь созданная депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", состоящая из 25 членов фракции ОПЗЖ, не отрицает факта российской агрессии и планирует отстаивать объединительные процессы в украинском обществе, заявил DW глава группы Юрий Бойко. "Одним из приоритетов мы видим поддержку деятельности власти по защите Украины и восстановлению ее экономики. В частности, обеспечение условий для создания новых рабочих мест, восстановление разрушенного жилья, содействие возможности получения медицинских услуг и образования и обеспечение выполнения государством социальных гарантий для граждан", - отметил он.

Юрий Бойко (фото из архива)

Впрочем, перспективы ОПЗЖ и бывших ее членов кажутся туманными, ведь полномасштабная война против Украины развеяла мифы и иллюзии по поводу так называемого "русского мира", считает профессор Гарань. "Пророссийские политсилы еще раньше потеряли часть электората, а сейчас тем более. Опросы показывают, что люди отвергают российские нарративы и настроены очень патриотично", - констатирует он.

Но политики, по словам Гараня, будут в очередной раз перекрашиваться, как это происходило после 2014 года, когда вместо "Партии регионов" создали "Оппозиционный блок", ОПЗЖ и "Наши". Поэтому несмотря на запрет пророссийских партий возможна попытка продвигать российский нарратив. "Например, призвать к нейтральности, уступкам в вопросе Донбасса и Крыма ради мира. Это может делаться очень хитро", - предупреждает профессор. Многое, по его мнению, будет зависеть от позиции правоохранительных органов, общества и СМИ: "К сожалению, укрепление пророссийских сил в предыдущие годы происходило, в том числе, с помощью украинских СМИ, которые приглашали людей из этих партий в свои эфиры".

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