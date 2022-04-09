Зеленский намерен добиваться мира путем дипломатии

На 46-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 10 апреля (время московское).

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Минометному обстрелу с украинской стороны подвергся российский пограничный пост районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор этого региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его утверждению, в результате обстрела никто не пострадал и разрушений нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться мирного соглашения с Россией, несмотря на то, что российские войска атакуют гражданское население, шокируя этим весь мир. Никто не хочет вести переговоры с теми, кто мучает украинский народ, но "мы не хотим упустить возможности, если они у нас имеются, для дипломатического решения", сказал Зеленский в Киеве в интервью Associated Press.

Президент Украины выразил уверенность, что украинцы примут мир, несмотря на все те ужасы войны, свидетелями которых они стали за прошедшее время. "Нам надо продолжать борьбу, но бороться за жизнь. Невозможно вести борьбу за прах, когда нет ничего и нет людей. Вот почему важно остановить эту войну", - сказал Зеленский. Он также призвал западные страны увеличить поставки оружия для обороны Украины.

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Войска РФ в Украинепродолжают использовать неконвенциональные виды вооружений с целью увеличить потери, снизить моральный дух и ограничить свободу передвижения украинцев, утверждает британская разведка. "Российские силы также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском сопутствующего ущерба для гражданского населения", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании. После отвода частей РФ с севера Украины обнаруживаются свидетельства нанесения ударов непропорциональной силы по мирным жителям, подчеркивается в заявлении.

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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