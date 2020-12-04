Комментарий: Приговор Стерненко - приговор всей судебной системе Украины

Несколько тысяч украинцев в 16 городах страны дважды за последнюю неделю выходили на уличные акции в поддержку 25-летнего активиста Сергея Стерненко - бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора". Приговор Стерненко (7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией имущества за разбой и незаконное обращении с оружием), вынесенный ему Приморским райсудом Одессы февраля, вызвал настоящую бурю возмущения у разных групп населения, начиная от студентов и заканчивая бывшими соратниками президента Владимира Зеленского. Они протестуют против избирательного правосудия, царящего в стране. А это значит, что запрос на справедливость, которой на двух Майданах требовали украинцы, остался так и не реализованным.

Что привело Стерненко в политику

Действия, за которые вынесли наказание Сергею Стерненко, касаются событий 2015 года. Тогда, по данным следствия, он вместе со своим подельником Русланом Демчуком, похитили и пытали представителя пророссийской партии "Родина", депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. Суд признал Стерненко виновным, настаивая на том, что в деле нет никакой политики - один лишь криминал. Адвокаты осужденных указывают на недостаточную доказательную базу и обещают обжаловать приговор в апелляционном суде. Куда, благодаря уличным протестам, дело Стерненко попадет уже как политическое.

Сергей Руденко

Хотя надо признать, что таковым оно стало еще задолго до приговора Приморского райсуда Одессы. И в этом постарались пророссийские силы Украины, прежде всего, "Оппозиционная платформа "За жизнь" (ОПЗЖ) во главе с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Именно ОПЗЖ и их медиаресурсы превратили Стерненко в полное "исчадие ада". Для тех, кто в 2014 году вместе с Виктором Януковичем потерпел политическое фиаско на Майдане, оказалось делом чести отправить за решетку одного из одесских активистов.

Стерненко был одним из тех, кто в рядах "Правого сектора" активно противостоял созданию в регионе "Одесской народной республики" (по аналогии с "ЛНР" и "ДНР") и боролся против мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2018 году активист пережил три нападения. Последнее стало фатальным для одного из покушавшихся на его жизнь - Стернено убил ножом Ивана Кузнецова, действуя, как он утверждает, в рамках необходимой обороны. Однако полиция расследует гибель Кузнецова как умышленное убийство, совершенное Стерненко.

Все вышеупомянутое случилось на протяжении последних семи лет, превративших Стерненко в одного из лидеров общественного мнения, в человека, который является героем для части своих сверстников. Именно молодые люди в большинстве своем и вышли на акцию в его поддержку в разных городах Украины.

Справедливость есть и за это - борьба

Дело Стерненко - это дело, прежде всего, об избирательном правосудии. Сегодня улица довольно четко артикулирует послание украинцев властям: судьи, прокуроры и полиция в Украине - "черти". Как будто бы и не было Евромайдана и сотни погибших в центре Киева. Судебная, прокурорская и реформа МВД, проведенные во времена президентства Порошенко, к сожалению, не дали ожидаемых результатов.

Правоохранительная система в Украине была и остается репрессивной по отношению к гражданам. Ею, как и прежде, в ручном режиме руководит президент и его окружение. И поэтому две большие акции в поддержку Стерненко - 23 и 27 февраля - проходили именно у Офиса президента Украины.

Надо сказать, что с 2014 года ни один из соратников Виктора Януковича так и не получил тюремного срока. Ни один человек, виновный в убийстве людей на мирных улицах Киева, за решеткой так и не оказался. Один из тех, кто рассказывал, что это сами майдановцы убивали друг друга, бывший сотрудник центрального аппарата МВД Олег Татаров, занял кресло замруководителя Офиса президента Зеленского.

Откровенно пророссийские политики - Андрей ​​Портнов, Елена Лукаш, Елена Бондаренко - спокойно бродят по телеканалам. Депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, как утверждает СНБО, финансируют террористов из "ЛНР". А вот в тюрьму вместо всех упомянутых попадает активист Майдана Сергей Стерненко. И это, понятное дело, вызывает негодование улицы.

Услышит ли Зеленский улицу?

К сожалению, запрос на справедливость, к которой стремились украинцы с 1990 года, так и остался не удовлетворен. Прокатившиеся по стране акции в поддержку Сергея Стерненко свидетельствуют о том, что на улицу готовы выходить люди, выступающие против избирательного правосудия. В их рядах - режиссер Олег Сенцов, экс-министр иностранных дел Павел Климкин, бывший соратник Зеленского экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и многие другие.

Без политического пафоса и партийной символики они требуют от нынешнего президента реформы судебной системы. И справедливости - не только для Стерненко, но и для Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, обвиненных в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Наверняка ОПЗЖ во главе с Медведчуком постарается использовать дело Стерненко для того, чтобы усилить раскол в украинском обществе и использовать его против Зеленского. Понимает ли это президент? Надеюсь, да. По крайней мере до 9 марта - дня проведения съезда судьей, куда собираются прийти защитники Стерненко, у президента есть время сказать, что он услышал митингующих.

И не только услышал, но и готов к серьезным реформам в судах, прокуратуре и полиции. Если этого не случится, Зеленский сделает первый шаг к своему Майдану. Как это случилось с Януковичем в 2013 году накануне Евромайдана, когда летом люди восстали против милицейского произвола в небольшом городке Врадиевка на Николаевщине. Тогда Виктор Федорович не придал этому значения. И, как оказалось, зря.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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