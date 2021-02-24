Приговор Стерненко: за что осудили украинского активиста

Приморский районный суд Одессы 23 февраля вынес обвинительный приговор общественному активисту Сергею Стерненко и приговорил его к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией половины имеющегося имущества. Под стражу Стерненко взяли в зале суда.

Протесты и реакции

Вечером того же дня в Киеве возле Офиса президента Украины прошла акция протеста в поддержку Стерненко, сопровождавшаяся столкновениями с полицией. В результате столкновений пострадали 27 правоохранителей. Во время акции задержали 24 человека.

Протесты у Офиса президента Украины

"Семь лет дали каждому из нас ... Власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не намерены останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе", - такое сообщение опубликовали друзья общественного активиста в его канале Telegram.

В поддержку Стерненко выступили многие украинские политики и деятели. "Приговор Стерненко - это квинтэссенция отсутствия справедливости в нашей стране", - заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Украинского патриота Сергея Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - написал на своей странице в Facebook экс-президент Петр Порошенко.

За что именно осудили Стерненко?

Дело, по которому в настоящее время осудили Стерненко, суд рассматривал почти пять лет. Ему инкриминировали незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича, который руководил одесским отделением пророссийской партии "Родина". Лидер этой партии Игорь Марков с 2014 года находится за пределами Украины и периодически появляется на российском телевидении. При этом, по информации украинских СМИ, сам Щербич был тесно связан с мэром Одессы, одиозным Геннадием Трухановым, а в 2014 году организовывал "титушек" для "антимайдана".

По версии следствия, накануне получения Щербичем мандата местного депутата в 2015 году, его вызвали на встречу, а оттуда вывезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. Следователи считают, что одним из мужчин в масках, которые напали на Щербича, был Стерненко. Щербича тогда отпустили, но, как утверждает следствие, у него исчезли 300 гривен. Сергей Щербич обратился в полицию на следующий день после похищения и впоследствии, по данным дела, узнал среди нападавших Стерненко и его товарища Демчука. Через пять месяцев у Стерненко прошел обыск, во время которого у него обнаружили стартовый пистолет. Сам Стерненко говорит, что передал его полиции добровольно. Осенью 2015-го его и Демчука арестовывали, но освободили под залог.

С 2016 года это дело рассматривал суд, но из-за неявки на судебные заседания потерпевшего Щербича судебное разбирательство затянулось. В 2020 году прошел пятилетний срок давности привлечения к ответственности по статье о похищении человека, поэтому 23 февраля суд приговорил Стерненко за разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что нападение на потерпевшего было связано с его "служебным и общественным долгом". Указал суд и на "негативное отношение Стерненко к идеологии и партийной принадлежности Щербича".

Кто такой Стерненко?

Протестная реакция общества связана не только с этим приговором, но и с другими делами, возбужденными против Стерненко. Он - одесский общественный активист, учился в Одесском национальном университете имени Мечникова на юриста. Еще студентом в 2014 году выходил на "Майдан" в Одессе и тогда же возглавил одесский центр "Правого сектора". Стерненко был участником драматических столкновений2 мая 2014. Впоследствии участвовал в протестах против застройки Летнего театра Одессы, после которых его задерживали, боролся со строительной мафией города, срывал концерты пророссийских поп-звезд, пикетировал консульство РФ, был причастен к драке с депутатом от бывшей "Партии регионов" Нестором Шуфричем и "мусорной люстрации", вместе со своими соратниками "задерживал" местных торговцев наркотиков и фиксировал это в соцсетях.

Тогда же он стал активным критиком местных властей Одессы и действий полиции. На акциях и пресс-конференциях говорил о жестких действиях местных правоохранителей, отсутствии реформ. В 2017 году Стерненко вышел из "Правого сектора". За это время стал фигурантом нескольких уголовных дел, по которым пока еще нет судебных решений. В частности, по данным украинских СМИ, его обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, а также в убийстве человека.

Нападения и последствия

Одно из самых известных дел связано с нападением на Стерненко. В 2018 году на него было совершено три покушения, и во время последнего он получил ножевые ранения. Тогда же, как сообщалось, Стерненко смертельно ранил одного из нападавших - Ивана Кузнецова, а второй нападающий Андрей Исайкул убежал. Сергей Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Но, полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство, которое совершил Стерненко.

Активист Стерненко на ступенях Киевского суда в июне 2020 года

В заказе нападений сам активист обвинял мэра Одессы Геннадия Труханова. Кроме того, Стерненко заявлял о давлении на следствие по этому делу со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. В начале апреля 2020 года экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова требовала от него сообщить Стерненко о подозрении. Поэтому Трепак ушел с должности, а Венедиктова заявила, что подозрение по этому делу "будет в любом случае". Еще тогда в СБУ, куда передали дело о нападениях, признали, что "расследование дела Стерненко давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную". Адвокаты Стерненко считают, что это дело об убийстве является неперспективным для стороны обвинения, поэтому для того, чтобы посадить активиста, и было реанимировано старое дело "о похищении человека с целью наживы в 300 гривен".

Политика с привкусом реванша

Сам Сергей Стерненко считает все дела против себя сфабрикованными и политическими. В деле, где уже есть приговор, он будет подавать апелляцию. Стерненко убежден, что на следователей и судей давит генпрокурор Ирина Венедиктова, нынешний заместитель Офиса президента Олег Татаров, который в 2014 во время Революции достоинства, был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД, регулярно публично комментировал события на Майдане и обвинял активистов. Очень внимательно за этим делом все время следит и комментирует юрист Администрации президента Януковиче Андрей Портнов. Он называет Стерненко "преступником и убийцей" и считает, что его долгое время покрывали "националисты" и "функционеры партий Майдана".

Националисты считают, что президент Зеленский покрывает пророссийские силы в Украине

Стерненко и его единомышленники, которые вышли на его защиту, считают, что именно президент Владимир Зеленскийпокрывает замаскированные пророссийские силы в Украине, которые стремятся к реваншу. Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков говорит, что Стерненко стал символом современной Украины, от которого хотят избавиться пророссийские силы. "Украиноязычный парень из Одессы, патриот, который не только не дал себя убить, но и умело дал отпор во время заказных посягательств на его жизнь, да еще и успешно борется с агрессором на других важных фронтах. Для нашего врага существования таких людей просто смертельно опасно. И если не удастся его убить, то надо хотя бы посадить", - считает Жернаков.

Владимир Зеленский, под стенами Офиса которого развернулась акция протеста, пока не выразил свою позицию по поводу осуждения Стерненко и общественного резонанса, который вызвало это дело.

Между тем парламентская фракция партии "Голос" анонсировала сбор подписей за отставку с должности генпрокурора Ирины Венедиктовой. "Человек, который спровоцировала политическое решение и приговор Стерненко, не имеет права занимать должность генерального прокурора. Сергей Стерненко не виноват в этом деле, он боролся за Украину. Одна из причин приговора, что Стерненко критиковал пророссийские партии - судья это прямо зачитал в приговоре ", - написал в Facebook народный депутат от" Голоса "Ярослав Юрчишин.

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