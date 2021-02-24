 Освобождения одесского активиста Стерненко в Киеве требовали тысячи человек | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.02.2021

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Украина

Освобождения одесского активиста Стерненко в Киеве требовали тысячи человек

Протестующие в Киеве добиваются освобождения политзаключенных, проведения судебной реформы и отставки одиозных чиновников. Акция за освобождение Сергея Стерненко и стала еще более массовой, чем предыдущие.

Акция протеста перед Офисом президента в Киеве

Акция протеста перед Офисом президента в Киеве

В ходе акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!" митингующие, собравшиеся возле офисов президента и генпрокурора Украины, требовали освобождения политзаключенных, судебной реформы и отставки чиновников. Организаторами акции, стартовавшей в Киеве в субботу, 27 февраля, стали Центр противодействия коррупции, Центр прав человека ZMINA, фонд DEJURE, движение "Автомайдан" и независимый информационный проект Free Hong Kong Center.

Они заявили, что акция продлится до выполнения властями всех требований, главное из которых - справедливое судебное решение по делу одесского активиста Сергея Стерненко. 23 февраля Приморский райсуд Одессы признал Стерненко виновным в похищении в 2015 году экс-депутата одного из местных советов Одесской области, а также в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия и осудил его на семь лет и три месяца заключения с конфискацией половины имеющегося имущества. Адвокаты обвиняемого считают этот приговор сфабрикованным и политически мотивированным.

Недовольных становится все больше

В субботний полдень у офиса президента Украины собралось вдвое больше людей, чем на двухтысячной стихийной акции протеста 23 февраля. На этот раз правоохранителей было гораздо меньше, и они не препятствовали демонстрантам подойти к центральному входу президентского офиса. До отказа заполненная людьми улица Банковая гремела от выкриков лозунгов "Стерненко волю!", "Свободу политзаключенным!" и оскорбительных скандирований в адрес президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Люди держали в руках лозунги с требованиями судебной реформы, осуждением властей за правовой беспредел и предупреждениями: "Сегодня Стерненко - завтра ты".

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Адвокат Стерненко Андрей Писаренко заявил, что его подзащитного осудили по статье "разбой с целью завладения имуществом", тогда как прокурор построил обвинение на утверждениях, что Стерненко похитил и удерживал несколько часов одного из членов пророссийской партии "Родина" с целью "изменения его политических взглядов ". Адвокат считает это очевидным юридическим ляпом, а сам приговор - юридически ничтожным и противозаконным.

Среди прочих, на акции было немало лозунгов за освобождение обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана войны в Донбассе Сергея Антоненко, волонтера Яны Дугар и детского врача Юлии Кузьменко. Подозрения относительно них активисты считают безосновательными, а заинтересованными лицами в их осуждении называются Аваков, Венедиктова и Зеленский. Организаторы акции озвучили свои требования. Среди них - немедленное освобождение Стерненко, перезагрузка судебной системы Украины и открытый конкурсный отбор членов Высшего совета правосудия.

Митингующие требуют честного суда

Митингующие требуют честного суда

После митинга возле офиса президента демонстранты двинулись колонной к генпрокуратуре. По дороге, у стен Верховной рады, протестующие зажгли фаеры, но полиция не мешала проходу протестующих. У генпрокуратуры к прежним лозунгам добавилось скандирование "Венедиктова - чума!" и требования отставки действующего генпрокурора. Здание офиса генпрокурора забросали файерами и петардами, но пожарные погасили их и предотвратили угрозу возгорания здания. Напоследок организаторы акции призвали всех присутствующих прийти на майдан Незалежности 9 марта на очередной митинг, который они приурочили к съезду судей и избранию нового состава Высшего совета правосудия.

Адвокаты Стерненко подтвердили, что он не будет просить президента Зеленского о помиловании, поскольку не считает себя виновным. Сергей Стерненко стал известен после того, как еще студентом юридического факультета принял активное участие в событиях Евромайдана 2013-2014 годов, а затем возглавил ячейку "Правого сектора" в Одессе. Там он организовал срывы выступлений российских артистов и политиков, создал движение сопротивления политике местного мэра Труханова, которого считают пророссийским деятелем. В последнее время Стерненко был известным блогером и выпускал сюжеты по разоблачению коррупции и организованной преступности.

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    Автор: Наталия Королева


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