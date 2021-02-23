В Киеве прошли столкновения националистов с полицией

27 украинских сотрудников правоохранительных органов получили ожоги глаз во вторник, 23 февраля, во время столкновения с националистами у Офиса президента на Банковой улице в Киеве. Об этом сообщает сайт киевской полиции.
"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских они не реагировали, поэтому словесные перепалки переросли в столкновения", - говорится в сообщении полиции. Там же сообщается, что задержано было 24 человека, которых отпустили из отделений полиции после "объяснений" с их стороны.
Беспорядки в Киеве были вызваны приговором бывшему лидеру "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко, которого суд в Одессе во вторник приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признан виновным в разбое и незаконном обращении с оружием, но освобожден от уголовной ответственности за похищение человека в связи с окончанием срока давности. В 2015 году он, как счел суд, участвовал в похищении депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизирующего пророссийской "Родине".
В Киеве в акции протеста против приговора участвовало около 2 тысяч человек, однако акции в поддержку Стерненко прошли и в других городах Украины. В частности, во Львове на улицы вышло около тысячи человек, а в Житомире протестующие жгли покрышки.
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Автор: Анастасия Магазова