 В Киеве прошли столкновения националистов с полицией | Новости из Германии об Украине | DW | 24.02.2021

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Украина

В Киеве прошли столкновения националистов с полицией

Около двух тысяч человек вышли к Офису президента, протестуя против приговора одесскому лидеру "Правого сектора". 27 полицейских получили ожоги глаз от использования газовых баллончиков.

форма киевской полиции

27 украинских сотрудников правоохранительных органов получили ожоги глаз во вторник, 23 февраля, во время столкновения с националистами у Офиса президента на Банковой улице в Киеве. Об этом сообщает сайт киевской полиции.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских они не реагировали, поэтому словесные перепалки переросли в столкновения", - говорится в сообщении полиции. Там же сообщается, что задержано было 24 человека, которых отпустили из отделений полиции после "объяснений" с их стороны.

Беспорядки в Киеве были вызваны приговором бывшему лидеру "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко, которого суд в Одессе во вторник приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признан виновным в разбое и незаконном обращении с оружием, но освобожден от уголовной ответственности за похищение человека в связи с окончанием срока давности. В 2015 году он, как счел суд, участвовал в похищении депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизирующего пророссийской "Родине".

В Киеве в акции протеста против приговора участвовало около 2 тысяч человек, однако акции в поддержку Стерненко прошли и в других городах Украины. В частности, во Львове на улицы вышло около тысячи человек, а в Житомире протестующие жгли покрышки.

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    Автор: Анастасия Магазова


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