Евродепутат Барделла - новый лидер правых популистов Франции

Жордан Барделла одержал убедительную победу над мэром Перпиньяна Луи Альо в борьбе за пост председателя "Национального объединения". Правопопулистскую партию впервые возглавил человек не из семьи Ле Пен.

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1 ч. назад 1 ч. назад

Депутат Европейского парламента Жордан Барделла избран новым председателем правопопулистской французской партии "Национальное объединение". Кандидатуру 27-летнего политика поддержали около 85 процентов участников внутрипартийного голосования, заявила занимавшая пост главы партии Марин Ле Пен в субботу, 5 ноября.

Единственным соперником Барделла выступал мэр Перпиньяна Луи Альо. Ему удалось заручиться поддержкой примерно 15 процентов однопартийцев.

Таким образом "Национальное объединение", которое до июля 2018 года называлось "Национальный фронт", впервые за полувековую историю возглавит человек, не являющийся членом семьи Ле Пен.

Третье место по итогам выборов в Национальное собрание

В июне "Национальное объединение" по итогам выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) получило 89 депутатских мандатов. Партия Ле Пен уступила как коалиции "Вместе!", сформировавшейся вокруг президента страны Эмманюэля Макрона (245 мест), так и левому блоку "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемому Жан-Люком Мелашоном (131 мандат).

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