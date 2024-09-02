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Евреи и церковь в ФРГ встревожены успехами АдГ на выборах

Александра Иванова
2 сентября 2024 г.

"Над Германией нависла угроза превратиться в другую страну", - прокомментировала результаты выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии глава еврейской религиозной общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох.

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"Нет нацистам" - лозунг на месте подготовки акции против правых экстремистов в Эрфурте в день выборов в ландтаг Тюрингии - 1 сентября 2024 года
"Нет нацистам" - лозунг на месте подготовки акции против правых экстремистов в Эрфурте в день выборов в ландтаг Тюрингии - 1 сентября 2024 годаФото: Matthew Moore/DW

Стабильность политической культуры в Германии сохранялась на протяжении 75 лет, несмотря на кризисы, однако результаты выборов в земельные парламенты (ландтаги) Тюрингии и Саксонии, на которых значительных успехов добилась правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), говорят о том, что "над Германией нависла угроза превратиться в другую страну". Так прокомментировала результаты прошедших 1 сентября земельных выборов глава еврейской религиозной общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch). Ее мнение приводит агентство KNA в понедельник, 2 сентября.

По словам Кноблох, возглавлявшей ранее Центральный совет евреев в Германии, "никому не следует сейчас говорить о протестном голосовании или искать другие оправдания". "Многочисленные избиратели осознанно сделали свой выбор, многие хотели возложить ответственность (за управление федеральной землей. - Ред.) на плечи экстремистов, - заявила она. - Каким будет будущее в таких условиях - с сегодняшнего дня это снова стало сложным вопросом".

Аналогично о результатах выборов в Тюрингии и Саксонии высказались представители переживших Холокост. "Из-за нынешнего развития сложнее относиться к Германии с тем доверием, которое снова сформировалось к сегодняшнему дню", - указал зампредседателя Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner), призвав встать на защиту демократии. По его словам, до сих пор было невозможно представить, что "так много людей будут доверять партии, которая окрашена в коричневый цвет (символ фашистской идеологии. - Ред.) более чем в крапинку и которая подвергается остракизму даже со стороны других правоэкстремистских партий в Европе из-за негативного прошлого".

Евангелическая церковь намерена бороться за демократию

Свою оценку результатов выборов на востоке ФРГ высказали также представители Евангелической церкви в Германии. Так, президент Евангелической церкви в Рейнланде Торстен Латцель (Thorsten Latzel) назвал их "устрашающими". "Евангелическая церковь будет продолжать выступать за открытое общество и усиление демократического потенциала, - указал он в интервью газете Kölner Stadtanzeiger. - Политика должна заняться решением проблем. К тому же, ей нужно активнее вести диалог и четко отмежеваться от ненависти".

Результаты АдГ на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии

На выборах в ландтаг Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христанско-демократический союз (ХДС) с 23,6%.

В Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте - сразу за ХДС, получившим поддержку 31,9% проголосовавших.

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