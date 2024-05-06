Тысячи евреев провели в Освенциме акцию "Марш живых"

Тысячи евреев со всего мира в понедельник, 6 мая, провели у мемориального комплекса Освенцим в Польше акцию "Марш живых", чтобы почтить память жертв Холокоста. Освенцим или Аушвиц был самый самым крупным концлагерем уничтожения времен национал-социализма.

Как сообщают организаторы, молодые участники акции прошли вместе с 50 пережившими те страшные события путь длиной 3,2 километра - от лагеря Аушвиц I до лагеря Аушвиц-Биркенау,

Сигнал к началу шествия, которое пролегало, кроме прочего, через ворота Освенцима с циничной надписью "Труд освобождает", был дан звуком шофара - еврейского ритуального духового музыкального инструмента. Как пишет агентство dpa, среди участников мероприятия были и выжившие в ходе масштабного нападения на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года и положившего начало новому витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Указывается, что шествие нынешнего года было посвящено евреям из Венгрии, которых национал-социалисты начали систематически истреблять 80 лет назад. По данным мемориального комплекса Освенцим, с конца апреля по август 1944 года из Венгрии в этот концлагерь было насильственно доставлено 430 000 евреев. Более 75 процентов из них были там умерщвлены.

За время Холокоста национал-социалисты убили в Европе около шести миллионов евреев. В концлагере Освенцим были уничтожены более миллиона человек, преимущественно евреев.