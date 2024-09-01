"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии

В Тюрингии лучший результат на земельных выборах показала правая "Альтернатива для Германии", в Саксонии - консервативный ХДС.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) показала лучший результат на земельных выборах в Тюрингии, получив 32,8% голосов, свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования, опубликованные теле- и радиокомпанией ARD в ночь на понедельник, 2 сентября.

Второе место занял консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%. Третье - у основанной в январе 2024 года левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) с 15,8%. Четвертый результат показала левая партия с 13,1%, пятая - правящая в ФРГ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 6,1%. Входящие в федеральную правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" (3,2% голосов) и Свободная демократическая партия (СвДП) (1,1%) не прошли в земельный парламент. Явка на выборах в Тюрингии составила 73,6%.

При этом лишь АдГ и ХДС удалось улучшить свои результаты в сравнении с прошлыми земельными выборами в Тюрингии на 9,4% и 1,9% соответственно. Все остальные партии, за исключением ССВ, для которой эта кампания стала первой, набрали меньше, чем на прошлом голосовании. Больше всех голосов "растеряла" левая партия - 17,9%.

Таким образом, 32 места в региональном парламенте получит АдГ, 23 - ХДС, 15 - ССВ, 12 - левые и 6 - СДПГ. Для формирования правящей коалиции в Тюрингии необходимо не менее 45 депутатов.

В Саксонии лучший результат у ХДС

В соседней с Тюрингией Саксонии лучший результат на земельных выборах показали консерваторы из ХДС. Им удалось набрать 31,9% голосов местных избирателей. Второй результат здесь - у АдГ (30,6%), следом за ней расположилась ССВ (11,8%). Следом финишировали СДПГ (7,3%), зеленые (5,1%) и левые (4,5%).

В Саксонии свой результат по сравнению с предыдущей выборной кампанией удалось улучшить лишь АдГ - на 3,1%. На этих выборах явка составила 74,4%.

Места в парламенте будут распределены следующим образом: ХДС получит 42 мандата, АдГ - 40, ССВ - 15, СДПГ - 10, зеленые - 7, а левые - 6. Здесь для формирования коалиции необходимо, чтобы в нее входил как минимум 61 депутат.