Vogue поместил на обложку 102-летнюю Марго Фридлендер

В интервью глянцевому журналу пережившая Холокост берлинка Марго Фридлендер рассказала об ужасах нацизма, жизни после войны, о своей просветительской деятельности и о любви.

Свежий номер немецкого Vogue со 102-летней Марго Фридлендер (Margot Friedländer) на обложке поступит в продажу в субботу, 22 июня, сообщил журнал в соцсетях в понедельник, 17 июня. Актуальное издание за июль-август посвящено теме любви, потому что именно любовь, по словам пережившей Холокост Фридлендер, является главной опорой и силой в жизни.

Марго Фридлендер на обложке немецкого Vogue. Номер за июль-август 2024 года Фото: VOGUE Germany/dpa/picture-alliance

Она родилась в Берлине в 1921 году. Ее близкие погибли в Освенциме. Сама она год провела в концлагере Терезиенштадт, а после войны вместе с мужем уехала в США, где прожила долгие годы. После смерти супруга Марго вернулась в родной Берлин.

Марго Фридлендер - свидетельница Холокоста

Фридлендер известна своей работой, направленной на сохранение исторической памяти о преступлениях и жертвах времен национал-социализма. В интервью журналу Vogue она рассказала об ужасах нацизма, а также о жизни после войны и своей просветительской деятельности.

По словам журналистки Vogue Керстин Венг (Kerstin Weng), Фридлендер, "пережившая не только нацистов, но также предательство и потери", остается открытым, жизнерадостным человеком. "Самый позитивный человек, которого я знаю, - на нашей обложке в этом номере", - сказала Венг.