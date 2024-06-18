  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КультураГермания

Vogue поместил на обложку 102-летнюю Марго Фридлендер

Вера Фридрих
18 июня 2024 г.

В интервью глянцевому журналу пережившая Холокост берлинка Марго Фридлендер рассказала об ужасах нацизма, жизни после войны, о своей просветительской деятельности и о любви.

https://p.dw.com/p/4hC3j
Марго Фридлендер
Марго ФридлендерФото: Agentur BaganzI/MAGO

Свежий номер немецкого Vogue со 102-летней Марго Фридлендер (Margot Friedländer) на обложке поступит в продажу в субботу, 22 июня, сообщил журнал в соцсетях в понедельник, 17 июня. Актуальное издание за июль-август посвящено теме любви, потому что именно любовь, по словам пережившей Холокост Фридлендер, является главной опорой и силой в жизни.

Марго Фридлендер на обложке немецкого Vogue
Марго Фридлендер на обложке немецкого Vogue. Номер за июль-август 2024 года Фото: VOGUE Germany/dpa/picture-alliance

Она родилась в Берлине в 1921 году. Ее близкие погибли в Освенциме. Сама она год провела в концлагере Терезиенштадт, а после войны вместе с мужем уехала в США, где прожила долгие годы. После смерти супруга Марго вернулась в родной Берлин

Марго Фридлендер - свидетельница Холокоста

Фридлендер известна своей работой, направленной на сохранение исторической памяти о преступлениях и жертвах времен национал-социализма. В интервью журналу Vogue она рассказала об ужасах нацизма, а также о жизни после войны и своей просветительской деятельности.

По словам журналистки Vogue Керстин Венг (Kerstin Weng), Фридлендер, "пережившая не только нацистов, но также предательство и потери", остается открытым, жизнерадостным человеком. "Самый позитивный человек, которого я знаю, - на нашей обложке в этом номере", - сказала Венг.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Груневальд

Антиеврейские погромы. Последствия и память

Антиеврейские погромы. Последствия и память

9 ноября 2023 года - 85-я годовщина "хрустальной ночи". В ходе антиеврейских погромов 1938 года было убито 1300 человек. Пострадало более 1400 храмов. Почти 30 тысяч евреев депортировали в концлагеря.
Туризм9 ноября 2023 г.17 фото
Баннер с надписью "Никогда - это сегодня! Против всяких форм антисемитизма" во Франкфурте-на-Майне

История антисемитизма - история без конца?

История антисемитизма - история без конца?

Книга немецкого историка Себастиана Фогта об антисемитизме показывает, насколько он вездесущ и опасен. Как же с ним бороться? Всем вместе и каждому по отдельности, отвечает автор.
Культура27 мая 2024 г.
Еврейская община в Кельнеde

Возможна ли жизнь после Холокоста? История еврейской общины в Кельне

Возможна ли жизнь после Холокоста? История еврейской общины в Кельне

Могла ли возродиться нормальная жизнь еврейской общины после трагедии, которая произошла в Германии во время "третьего рейха"?
Культура9 апреля 2024 г.
Показать еще