В Саксонии и Тюрингии проходят выборы в земельные парламенты

В двух федеральных землях на востоке Германии - Саксонии и Тюрингии в воскресенье, 1 сентября, проходят выборы депутатов земельных парламентов (ландтагов). В Тюрингии право голоса имеют 1,7 млн человек, в Саксонии - 3,2 млн. Избирательные участки в обеих землях открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 18.00.

Согласно последним социологическим опросам, наибольшее число голосов как в Саксонии, так и в Тюрингии может получить правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая тем самым впервые может стать самой крупной политической силой на земельном уровне. В Тюрингии АдГ уверенно лидировала в опросах, а в Саксонии в последние недели соперничала за первое место с Христианско-демократическим союзом (ХДС) - ведущей оппозиционной партией ФРГ.

Весомые результаты ожидаются и у левых популистов из основанной в январе нынешнего года партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), которая, как и АдГ, выступает за резкое ограничение миграции, сокращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией.

Партии нынешней правящей в Германии "светофорной" коалиции теряют в предпочтениях избирателей. Две из них - Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые" - рискуют вообще не попасть в ландтаги: в опросах обе в последнее время показывали результат ниже пяти процентов. Среди центристских сил лучше обстоят дела у ХДС, но и ему для формирования земельных правительств потребуются партнеры по коалиции.

В свою очередь у "Альтернативы для Германии" ни в Саксонии, ни в Тюрингии нет потенциальных коалиционных партнеров, поскольку оба земельных отделения АдГ были классифицированы Федеральным ведомством по охране конституции как правоэкстремистские. В обеих землях прогнозируют сложный процесс формирования коалиций.