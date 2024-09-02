  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Результаты выборов в ландтаг в Саксонии скорректированы

Александра Иванова
2 сентября 2024 г.

Согласно новым подсчетам, в Саксонии у "Альтернативы для Германии" нет блокирующего меньшинства в земельном парламенте.

https://p.dw.com/p/4kAg3
Лидер АдГ на федеральном уровне Тино Крупалла смотрит на предварительные результаты голосования на выборах в ландтаг в Саксонии
Лидер АдГ на федеральном уровне Тино Крупалла смотрит на предварительные результаты голосования на выборах в ландтаг в СаксонииФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Предварительные результаты состоявшихся 1 сентября выборов в ландтаг Саксонии были скорректированы. Об этом утром в понедельник, 2 сентября, заявил глава земельной избирательной комиссии Мартин Рихтер (Martin Richter).

Он указал, что неправильные результаты в плане распределения мандатов были обнародованы "из-за ошибки программного обеспечения". Новые подсчеты показали, что в земельном парламенте Саксонии правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" не будет иметь так называемого блокирующего меньшинства.

Оно имелось бы у партии в случае получения ее представителями трети мандатов в ландтаге. Блокирующее меньшинство дает партии право заблокировать досрочные выборы, избрания судей земельного Конституционного суда или изменения в конституции федеральной земли.

Результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии

Судя по предварительным результатам голосования, которые обнародовал на своем сайте немецкий общественно-правовой телеканал ZDF утром 2 сентября, на выборах в ландтаг Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте, сразу за ХДС с 31,9%.

В Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%.

Провал партий правящей коалиции ФРГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Между тем партии, входящие в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, потерпели на выборах в обеих восточных федеральных землях сокрушительное поражение.

В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,4% избирателей. Партия "Союз 90" / "зеленые" набрала 3,2%, не пройдя в земельный парламент. Третий участник "светофорной" коалиции ФРГ - Свободная демократическая партия (СвДП) - получила в Тюрингии столь незначительную поддержку, что ее результаты оказались в разделе "другие".

В Саксонии правящие партии ФРГ продемонстрировали не многим лучший результат. СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,1% избирателей. "Зеленые" едва преодолели проходной барьер, набрав 5,1%. СвДП, как и в Тюрингии, оказалась в разделе "другие".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
external

Политика по России и Украине могут решить исход выборов в Саксонии

Политика по России и Украине могут решить исход выборов в Саксонии

"АдГ" и "Союз Сары Вагенкнехт" набирают политические очки на антивоенной повестке. Они выступают за пеговоры с Путиным и против поставок оружия для Украины - даже на региональных выборах. И эти идеи находят поддержку особенно на востоке страны.
Политика29 августа 2024 г.04:17 мин.
Упавшие фишки красного, зеленого и желтого цветов, символизирующие цвета правящих в Германии партий, и черная фишка - цвета оппозиционного блока ХДС/ХСС - на избирательном бюллетене.

Выборы в Саксонии и Тюрингии и их значение для политики ФРГ

Выборы в Саксонии и Тюрингии и их значение для политики ФРГ

В восточногерманских землях Саксонии и Тюрингии 1 сентября 2024 года выбирают земельные парламенты. Исход голосования может стать шоком для нынешней политической системы ФРГ.
Политика30 августа 2024 г.
Показать еще