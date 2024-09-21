Выборы в Бранденбурге: федеральная земля на орбите Берлина

22 сентября в Бранденбурге пройдут выборы в ландтаг. В федеральной земле, где 34 года правит СДПГ, расположены столица Германии, единственный в Европе завод Тesla и знаменитая киностудия Бабельсберг.

Почему Бранденбург важен для Социал-демократической партии Германии (СДПГ)? Потому что правительство этой немецкой федеральной земли, граничащей с Польшей, с момента воссоединения Германии в 1990 году постоянно возглавляли представители СДПГ. И, судя по последним опросам, социал-демократы и после земельных выборов, которые пройдут 22 сентября, могут надеяться на сохранение правящей коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и "зелеными".

Хотя правопопулистская "Альтернатива для Германии" (AдГ) в итоге может и опередить СДПГ, став сильнейшей политической силой в Бранденбурге, никто не хочет вступать в коалицию с этой партией, которая находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции, а в некоторых землях признана "определенно правоэкстремистской".

Упорная борьба между АдГ и СДПГ

АдГ и СДПГ, как свидетельствуют опросы, идут сейчас в Бранденбурге ноздря в ноздрю. В лучшем случае, прогнозируют социологи, каждая из партий может получить чуть более 25%. ХДС и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) явно отстают от лидеров, имея показатели в районе 15%.

Сара Вагенкнехт Фото: Anja Koch/DW

"Зеленые" и Левая партия могут оказаться за стенами земельного парламента, поскольку рискуют не преодолеть пятипроцентный барьер. Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), на федеральном уровне входящая в правящую коалицию, уже давно не играет никакой роли в Бранденбурге и не представлена в местном ландтаге с 2014 года.

Три земельных премьер-министра за 34 года

Для СДПГ главное в этой избирательной кампании - отстоять свой бастион Бранденбург. Глава земельного правительства Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) нацелен на четвертый срок в этой должности. Это позволило бы ему обогнать двух своих предшественников на посту премьер-министра Бранденбурга - Манфреда Штольпе (Manfred Stolpe) и Маттиаса Платцека (Matthias Platzeck), каждый из которых по три раза выигрывал земельные выборы.

Дитмар Войдке Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Личная и партийно-политическая преемственность в Бранденбурге уникальна для восточногерманских федеральных земель: всего лишь три премьер-министра за 34 года, и все из одной партии. И никаких руководителей правительства, прибывших с запада страны, как это было после объединения Германии принято, в частности, в Саксонии и Тюрингии. Такой опыт - уникальное преимущество Бранденбурга, территория которого более чем на треть покрыта лесами.

Жители Берлина переезжают в окрестности немецкой столицы

Пышная природа - одно из главных достояний Бранденбурга: ландшафты, богатые озерами, биосферные заповедники, такие как Шпреевальд и Одербрух на немецко-польской границе. Неудивительно, что после падения Берлинской стены в 1989 году все больше немцев переезжают на постоянное место жительства из столицы Германии в ее окрестности.

В биосферном заповеднике Шпреевальд Фото: Klaus Rose/picture alliance

С населением чуть менее 2,6 миллиона человек Бранденбург занимает десятое место среди 16 федеральных земель и при среднем показателе 87 человек на квадратный километр является самой малонаселенной землей после Мекленбурга - Передней Померании. Чуть менее 12% жителей Бранденбурга имеют миграционное происхождение, в то время как в целом по стране этот показатель составляет почти 30%.

Численность население Бранденбурга почти не меняется

В то время как другие восточные земли ФРГ в последние десятилетия потеряли сотни тысяч жителей, в основном по экономическим причинам, численность населения Бранденбурга осталось почти на неизменном уровне. Во многом это объясняется близостью к Берлину. Притяжение немецкой столицы распространяется прежде всего на регион с хорошим транспортным сообщением с близлежащей метрополией.

В международном аэропорту Берлин - Бранденбург Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

К нему относится и международный аэропорт Берлин - Бранденбург (BER), который открыли в 2020 году. Названный в честь первого федерального канцлера от СДПГ и лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта (Willy Brandt), этот аэропорт - третий по величине в Германии после Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Маск создает 7000 новых рабочих мест на заводе Tesla

В непосредственной близости от аэропорта - в Грюнхайде - с 2022 года производятся электромобили Tesla. Здесь расположен первый в Европе завод, построенный американским бизнесменом Илоном Маском. Так называемая Gigafactory по выпуску Tesla, на которой работают около 7000 работников из 50 стран, быстро стала крупнейшим частным работодателем в Бранденбурге.

Gigafactory по выпуску Tesla в Грюнхайде Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Tesla получает выгоду от соседства с научными и исследовательскими учреждениями. Как и в Берлине, здесь находится множество университетов, студенты приезжают со всего мира. Особенно интернациональным является Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере, 30% его студентов - иностранцы. Университет расположен прямо на реке Одер, протекающей по границе между Германией и Польшей.

Главные достопримечательности: комплекс Сансуси и музей Барберини

Крупнейший в Бранденбурге университет с 20 000 студентами находится в столице земли Потсдаме. Прусские короли, в том числе Фридрих Великий, на протяжении веков формировали интеллектуальную жизнь и облик этого города. Многочисленные дворцы и парки, прежде всего комплекс Сансуси, являются главными магнитами для туристов со всего мира. Как и музей Барберини, финансируемый Хассо Платтнером (Hasso Plattner), соучредителем IT-гиганта компании SAP.

Дворцово-парковый комплекс Сансуси - магнит для туристов со всего мира Фото: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance

Мировая история писалась в июле и августе 1945 года во дворце Цецилиенхоф, когда здесь встречались лидеры держав-победительниц в недавно закончившейся Второй мировой войне. На Потсдамской конференции Великобритания, Советский Союз и США договорились разделить Германию и Берлин на четыре оккупационные зоны. Эта эпоха закончилась лишь 45 лет спустя в результате воссоединения Германии.

Обмен шпионами на Глиникском мосту

В течение десятилетий существования расколотой Германии Глиникский мост, соединяющий берлинский район Ванзее и прилегающий Потсдам, являлся символом холодной войны между Востоком и Западом. Именно на этом мосту происходили обмены пойманными шпионами. Данный эпизод истории нашел отражение в советской картине "Мертвый сезон", а также в фильме Стивена Спилберга "Шпионский мост".

Глиникский мост с высоты птичьего полета Фото: Patrick Pleul/ZB/picture alliance

Крупнейшая в Европе и старейшая в мире киностудия в районе Бабельсберг в Потсдаме принимала активное участие в съемках фильма Спилберга. Именно на этой киностудии Марлен Дитрих сыграла в ныне легендарной картине "Голубой ангел", вышедшей на экраны в 1929 году. А двумя годами ранее Фриц Ланг тут же снял не менее знаменитый немой фильм "Метрополис". С 2017 года в Бабельсберге снимается большая часть криминального сериала "Вавилон Берлин", который показывают более чем в 60 странах.

Закончится ли 22 сентября правление СДПГ в Бранденбурге?

Успехи Германии в мировой киноиндустрии уже почти 100 лет связаны с Потсдамом. Это лишь один из примеров того, что земля Бранденбург может предложить в культурном и экономическом плане. У многого тут давние традиции. Это относится и к местной политике, в которой уже более 30 лет доминирует СДПГ. Останутся ли социал-демократы у руля и впредь, зависит от исхода земельных выборов 22 сентября.