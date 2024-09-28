Председателем ландтага Тюрингии избран член ХДС Тадеус Кёниг

Христианский демократ уверенно победил кандидата "Альтернативы для Германии" - крупнейшей фракции в ландтаге. Избранию Кёнига предшествовал скандал в ландтаге и решение Конституционного суда.

В Тюрингии, где победу на земельных выборах одержала правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), новым председателем ландтага избран христианский демократ Тадеус Кёниг (Thadäus König). На учредительном заседании земельного парламента нового созыва в субботу, 28 сентября, в поддержку 42-летнего политэконома проголосовали 54 из 87 депутатов. Выдвинутая АдГ кандидатка Вибке Музаль (Wuebke Muhsal) получила лишь 32 голоса - ровно столько мест имеют в ландтаге представители "Альтернативы для Германии".

Ландтаг Тюрингии в субботу продолжил учредительное заседание, начатое еще 26 сентября и прерванное из-за перепалок между АдГ и депутатами от других партий. Заседание было продолжено после того, как в ночь на субботу земельный Конституционный суд открыл путь к быстрому избранию президиума ландтага. Судьи в Веймаре единогласно постановили, что ландтаг имеет право изменить регламент еще до избрания нового президиума.

Решение земельного Конституционного суда

Это позволило ландтагу установить новые правила выдвижения кандидатов на пост председателя ландтага. Ранее председательствовавший на учредительном заседании - по традиции самый пожилой депутат, член АдГ Юрген Тройтлер (Jürgen Treutler) - в ходе хаотического заседания 26 сентября отказал депутатам в возможности изменить регламент. В итоге заседание было отложено до решения земельного конституционного суда.

Новый председатель ландтага Тюрингии Тадеус Кёниг - депутат земельного парламента с 2019 года. Он эксперт земельной фракции Христианско-демократического союза (ХДС) по социальной и спортивной политике, а также по политике на рынке труда. По окончании вузов в Йене и эстонском Тарту он занял пост помощника руководителя земельного филиала Фонда Колпинга - международного объединения католических союзов учащейся ремесленной молодежи - а в 2013 году возглавил этот фонд.

В новом ландтаге Тюрингии самую крупную фракцию имеет АдГ (32 места). За ней следуют христианские демократы (23 места), "Союз Сары Вагенкнехт" (15), Левая партия (12) и социал-демократы (6 мест).