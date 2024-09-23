Фридрих Мерц утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС

Крупнейшая оппозиционная сила Германии - консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС) официально утвердила Фридриха Мерца (Friedrich Merz) своим кандидатом на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг в 2025 году. В понедельник, 23 сентября, кандидатуру Мерца, с 2022 года председательствующего в ХДС, единогласно одобрили руководящие органы его партии - президиум и исполнительный совет на федеральном уровне.

Ранее в тот же день выдвижение руководителя ХДС также единогласно поддержало руководство партнерской партии ХСС. При этом официальное одобрение являлось формальностью, поскольку руководство консервативного блока согласовало вопрос о первом номере в его предвыборном списке еще на прошлой неделе.

Глава ХСС безоговорочно поддержал Мерца

Об этом было объявлено после встречи Мерца и главы ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder) в Берлине 17 сентября. "Вопрос о кандидатуре канцлера решен. Это будет Фридрих Мерц. Меня это устраивает, и я открыто это поддерживаю", - заявил Зёдер. Ранее не исключалось, что и баварский политик может баллотироваться на пост канцлера от немецких консерваторов. При этом он подчеркнул, что у консерваторов есть общая цель - прийти на смену правящей сейчас светофорной коалиции и "вернуть Германию на правильный путь". Сам Зёдер намерен по-прежнему занимать посты председателя ХСС и премьер-министра Баварии.

Перед предыдущими выборами в бундестаг в 2021 году Зёдер проиграл борьбу за выдвижение кандидатом в канцлеры тогдашнему лидеру ХДС Армину Лашету (Armin Laschet). Затем в ходе избирательной кампании, в которой консерваторы в итоге потерпели поражение, он неоднократно атаковал Лашета. Сейчас Зёдер заявил, что безоговорочно поддерживает кандидата от ХДС.

Блок ХДС/ХСС - фавориты будущих выборов в бундестаг

Оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС остается самой популярной в Германии политической силой. Проведенный в начале сентября опрос показал, что если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то все три правящие партии не имели бы шансов остаться у власти. За социал-демократов проголосовали бы 15%, за "зеленых" - 11%, за либералов из СвДП - 4%. Итого в сумме - 30%.

Между тем оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС готовы поддержать 33% избирателей. Это максимальный показатель с марта 2021 года. Следующие выборы в бундестаг ФРГ намечены на 28 сентября 2025 года.

Конкуренция является частью необычной структуры блока ХДС/ХСС. Это независимые партии, но в германском бундестаге они совместно формируют единую фракцию. ХСС существует только в Баварии, а ХДС - во всех остальных немецких федеральных землях. До сих пор эти партии всегда договаривались об общем кандидате на пост канцлера. Обычно он был из ХДС. ХСС выдвигала своих представителей в 1980-м и 2002 годах - соответственно Франца-Йозефа Штрауса (Franz Josef Strauß) и Эдмунда Штойбера (Edmund Stoiber). Оба потерпели поражение от соперников из СДПГ.