  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года

Екатерина Венкина
1 сентября 2024 г.

Выборы в бундестаг нового созыва состоятся 28 сентября 2025 года. Председатель оппозиционного ХДС Мерц уже заявил, что партия ставит задачу стать правящей силой в правительстве.

https://p.dw.com/p/4k9JX
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель ХДС Фридрих Мерц в бундестаге
Олаф Шольц и Фридрих Мерц в бундестаге (26 июня 2024 года)Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Выборы в бундестаг ФРГ 21-го созыва состоятся 28 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Между тем председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в воскресенье, 1 сентября, заявил, что задача заключается в том, чтобы после предстоящих выборов партия вновь стала правящей силой в правительстве. Говоря о нынешней, оппозиционной, роли он также подчеркнул: "Мы - не пятое колесо в телеге".

Бундестаг избирается на четыре года

Бундестаг - важнейший законодательный орган Германии - избирается на четырехлетний срок прямым, свободным, равным и тайным голосованием.

Срок полномочий бундестага 20-го созыва начался с учредительного заседания 26 октября 2021 года. В соответствии с действующим законодательством дата следующих выборов должна была приходиться на период с 27 августа по 26 октября 2025 года -  воскресенье или один из праздничных дней.

В итоге постановлением Штайнмайера была утверждена дата 28 сентября.

Парламентаризм в условиях пандемии

Учредительное заседание бундестага 20-го созыва проходило в условиях пандемии COVID-19. Тогда занять свои места во фракционных секциях в пленарном зале, где невозможно было соблюдать предписанную социальную дистанцию в полтора метра, могли только депутаты с черно-красно-золотыми ободками на руке. Такие "браслеты", депутаты получали в медпункте бундестага, предъявив сертификат полностью вакцинированного, переболевшего COVID-19 или свидетельство о негативном тесте на коронавирус, сделанном за 24 часа до заседания или менее.

Важнейшим пунктом повестки дня учредительного заседания бундестага были выборы спикера: 576 депутатов из 724 принявших участие в голосовании поддержали кандидатуру Бербель Бас (Bärbel Bas), занимавшей до этого пост зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии.

Количество депутатов непостоянно, но не менее 598. По итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с федеральным канцлером.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Die Kandidaten der Bundestagswahl in Deutschland 2013 (Foto: dw)

Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

Без ретуши: ведущие политики на выборах в бундестаг

22 сентября Германия выбирает парламент. DW представляет политиков, которые возглавляют избирательные списки ведущих немецких партий. Портреты в фотогалерее - с ретушью и без.
Политика28 августа 2013 г.13 фото
external

Секретный доклад МИД ФРГ: российские тролли пытаются разозлить немцев

Секретный доклад МИД ФРГ: российские тролли пытаются разозлить немцев

Размах автоматизированной дезинформационной кампании, которую, по данным МИД ФРГ, ведет РФ в немецком сегменте сети X, поражает. Два сообщения в секунду - якобы с такой скоростью российские тролли пытаются повлиять на общественное мнение в ФРГ. Основная цель - обвинить правительство Олафа Шольца в том, что оно якобы забыло о собственных избирателях и больше интересуется проблемами Украины.
СМИ26 января 2024 г.03:00 мин.
Парламентский совет в Бонне

Как принимали конституцию Германии, и почему Бонн стал столицей ФРГ

Как принимали конституцию Германии, и почему Бонн стал столицей ФРГ

23 мая 2024 года исполнилось 75 лет церемонии подписания и обнародования Основного закона ФРГ. Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне.
Туризм23 мая 2024 г.
Показать еще