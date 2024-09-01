Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года

Выборы в бундестаг нового созыва состоятся 28 сентября 2025 года. Председатель оппозиционного ХДС Мерц уже заявил, что партия ставит задачу стать правящей силой в правительстве.

Выборы в бундестаг ФРГ 21-го созыва состоятся 28 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Между тем председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в воскресенье, 1 сентября, заявил, что задача заключается в том, чтобы после предстоящих выборов партия вновь стала правящей силой в правительстве. Говоря о нынешней, оппозиционной, роли он также подчеркнул: "Мы - не пятое колесо в телеге".

Бундестаг избирается на четыре года

Бундестаг - важнейший законодательный орган Германии - избирается на четырехлетний срок прямым, свободным, равным и тайным голосованием.

Срок полномочий бундестага 20-го созыва начался с учредительного заседания 26 октября 2021 года. В соответствии с действующим законодательством дата следующих выборов должна была приходиться на период с 27 августа по 26 октября 2025 года - воскресенье или один из праздничных дней.

В итоге постановлением Штайнмайера была утверждена дата 28 сентября.

Парламентаризм в условиях пандемии

Учредительное заседание бундестага 20-го созыва проходило в условиях пандемии COVID-19. Тогда занять свои места во фракционных секциях в пленарном зале, где невозможно было соблюдать предписанную социальную дистанцию в полтора метра, могли только депутаты с черно-красно-золотыми ободками на руке. Такие "браслеты", депутаты получали в медпункте бундестага, предъявив сертификат полностью вакцинированного, переболевшего COVID-19 или свидетельство о негативном тесте на коронавирус, сделанном за 24 часа до заседания или менее.

Важнейшим пунктом повестки дня учредительного заседания бундестага были выборы спикера: 576 депутатов из 724 принявших участие в голосовании поддержали кандидатуру Бербель Бас (Bärbel Bas), занимавшей до этого пост зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии.

Количество депутатов непостоянно, но не менее 598. По итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с федеральным канцлером.