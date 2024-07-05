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В Германии достигнуто соглашение по бюджету на 2025 год

Александра Иванова
5 июля 2024 г.

В правительстве Германии было решено не отказываться от "долгового тормоза", улучшить налоговую амортизацию для бизнеса и стимулировать занятость.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан ЛинднерФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Договоренность по федеральному бюджету Германии на 2025 год  была достигнута между правящими партиями ФРГ после нескольких месяцев переговоров, сообщают утром в пятницу, 5 июля, информагентство dpa и журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Достижению соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану до 2028 года предшествовали многочасовые консультации в ведомстве федерального канцлера между главой правительства ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министром финансов ФРГ Кристианом Линднером (Christian Lindner) из Свободной демократической партии (СвДП)  и представляющим партию "Союз 90" / "зеленые" министром экономики ФРГ Робертом Хабеком (Robert Habeck).

Сохранение "долгового тормоза"

Указывается, что в федеральном бюджете на 2025 год будет сохранен так называемый "долговой тормоз" - принцип ограничения государственной задолженности,  закрепленный в Основном законе ФРГ. Соответственно, режим чрезвычайного положения в Германии вводить не будут.

Пакет мер, призванных обеспечить рост экономики ФРГ, может в следующем году обеспечить увеличение объема ВВП Германии на более чем 0,5%, что соответствует 26 млрд евро, передает dpa со ссылкой на неназванные источники в коалиционных кругах. Кроме прочего, по данным агентства, предусмотрены улучшения в плане налоговой амортизации для бизнеса, дополнительные гранты на исследования, а также меры по стимулированию занятости.

Шольц, Хабек и Линднер вели переговоры по бюджету на протяжении последних нескольких недель с целью достичь принципиального соглашения на уровне правящих партий к 3 июля. Ожидается, что  окончательное решение правительства по этому вопросу будет принято к 17 июля. "Чтобы успеть к этому сроку, была необходима базовая договоренность, поскольку разработка закона по бюджету занимает, как правило, около 10 дней", - указывает dpa.

Бундестаг начнет слушания по бюджету на 2025 год в середине сентября. В ноябре или декабре соответствующий закон должен быть принят.

Разногласия правящих партий ФРГ по бюджету на 2025 год

Планы главы Минфина Кристиана Линднера по экономии ресурсов, учитывая международные обязательства Германии, были не готовы принять министерства сотрудничества в целях развития и МИД ФРГ. Много разногласий было также вокруг социальных расходов. При этом необходимо было решить вопрос о том, как закрыть "дыру" в 10 млрд евро, образовавшуюся из-за недостатка налоговых поступлений.

Партия Шольца СДПГ на фоне дополнительных расходов, связанных с войной в Украине, настаивала на отказе от "долгового тормоза" ради сохранения возможности делать дальнейшие инвестиции в социальной сфере. В свою очередь министр финансов Линднер считал такой подход неприемлемым.

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