СМИ: на тайной встрече АдГ обсуждалась "революция справа"

Правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в конце прошлой недели провели тайный семинар, на котором, в частности, прозвучали идеи о необходимости "смены режима" и "революции справа". Об этом говорится в совместном расследовании медиаколлектива Recherche-Nord и газеты taz , опубликованном в среду, 18 сентября.

"Эта революция - в смысле переворота существующих систем ценностей - произойдет. История показывает, что устойчивая смена режима возможна лишь в том случае, если помимо "подключаемой" массовой организации существует также интеллектуально подкованный авангард, который обращается к животрепещущим вопросам и дает на них серьезные ответы. Давайте займемся этим!" - сказано в объявлении правопопулистов о встрече, состоявшейся 14 сентября.

Как сообщает taz, семинар организовала правоэкстремистская платформа Metapol. Ведущим мероприятия был представитель бранденбургского отделения АдГ и кандидат на предстоящих выборах в этой федеральной земле Тим Краузе (Tim Krause), ранее участвовавший в другой тайной встрече АдГ, на которой обсуждалась "реэмиграция" - выдворение из Германии миллионов иностранцев. Сам Краузе в разговоре с taz опроверг планы переворота, заявив, что речь шла исключительно о "духовно-моральном перевороте, а не о насильственном изменении существующей политической системы".

Расистские лозунги и связи с правоэкстремистами

Одним из спикеров нынешнего семинара был также Эрик Аренс (Erik Ahrens), продвигающий АдГ в соцсетях и ответственный за успех в TikTok депутата Европарламента от этой партии Максимилиана Кра (Maximilian Krah). Как пишет taz, перед семинаром Аренс оставил комментарий на сайте Metapol, в котором упоминалась "борьба за выживание собственной расы" и "раса как сообщество для размножения".

Несмотря на то, что информация о содержании и докладчиках семинара была доступна публично, место его проведения не афишировалось. Это не первая тайная встреча правопопулистов, задокументированная Recherche-Nord. По данным расследователей, некоторые участники прошлых семинаров скрывали лица, надевая черные балаклавы, или иным способом, а также заклеивали номерные знаки на своих автомобилях. По информации Recherche-Nord, помимо политиков АдГ, в этих мероприятиях участвовали также бывшие представители праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ), члены неонацистской партии "Третий путь" и правоэкстремисты из "Свободных саксонцев".

Встреча по "реэмиграции"

Ранее расследовательская сеть Correctiv сообщала, что в ноябре 2023 года политики из АдГ, неонацисты и предприниматели в ноябре провели тайную встречу на вилле под Берлином, на которой обсуждалась возможность депортации из Германии миллионов людей, в том числе соискателей убежища, иностранцев с правом на проживание в ФРГ и немецких граждан с миграционными корнями.

По сведениям Correctiv, на встрече также говорилось о некоем регионе в северной части Африки, где планировалось поселить до двух миллионов выдворенных "реэмигрантов", а также тех, кто выступает за права беженцев.