Утопия или проект будущего? О чем новая конституция РФ?

Российские общественные деятели подготовили проект конституции для России будущего. Этот документ вызвал бурную дискуссию среди оппозиции. Чем примечателен этот проект и за что его критикуют?

Российский Институт глобального восстановления (IGRec) опубликовал проект конституции постпутинской России. Над ним работали социолог-философ Григорий Юдин и политологи-философы Евгений Рощин и Артемий Магун. Авторы в пояснительной записке к проекту утверждают, что пытались создать "инновативную конституцию". С одной стороны, задумка носит утопический характер, а с другой - это отмечают многие критики - систему управления в России необходимо перестраивать, чтобы предотвратить тиранию в будущем. Авторы проекта представят свою работу 27 июня в Берлине. Накануне презентации DW собрала мнения различных специалистов об этом проекте и выяснила, почему он вызвал дискуссию в оппозиционной среде.

Что предлагают авторы новой конституции

Первое, что бросается в глаза в проекте конституции для России после Путина - множество переименований. Например, Российская Федерация переименована в Союз республик России (СРР), Госдума - в Палату республик, Совфед - в Палату граждан. Но помимо фасадных преобразований, авторы предлагают новое государственное устройство. Правда, они предупреждают, что в своей версии конституции урезали некоторые демократические элементы.

Опорой в фундаменте постпутинской России, по их мнению, должна стать децентрализация государственной власти. Для этого предлагаются новые инструменты: например, жребий для выбора части кандидатов из "низов" в высшие законодательные органы власти. Это позволит соблюдать представительность власти и исключить гегемонию элит у руля государства.

Авторы проекта уверены, что для процветания государства необходима "низовая демократия", которая воодушевляет людей к политическому участию. По их мнению, Россия пришла к состоянию "унитаризма В. Путина" из-за самоустранения из политики большей части россиян, в результате чего "элита" стала воспроизводить себя через выборы. Авторы проекта предлагают в конституции сделать обязательным участие людей во власти, например, через создание советов работников на предприятиях, а также домовые комитеты, сформированные из жильцов. При этом в проекте конституции есть и послание нынешним "элитам" и силовикам, которые желают остаться при своих должностях и капиталах в России. В пояснительной записке сказано, что они в обмен должны согласиться на новые правила конституции.

Но поскольку излишняя демократическая стихия "чревата конфликтностью и может угрожать конституционному порядку", отмечают авторы проекта, в конституции сохранен "авторитарный инструмент" - возможность введения ЧП в стране. Избежать гражданской войны, уверены философы, получится за счет права республик на самоопределение - им предоставят его до принятия новой конституции. Оставшимся же в СРР будут гарантированы широкие права культурно-языковой автономии.

За соблюдением свобод будет следить специальный орган - "Федеральный комитет по защите свободы собраний и свободы слова". Он будет участвовать в жизни СМИ: назначать им руководителей и принимать решение о приостановке лицензий. А за деятельностью президента или председателя правительства, по замыслу авторов новой конституции, будет приглядывать "совет эфоров" - пять "высокоавторитетных граждан", получивших международное признание. Правда, какие реальные рычаги влияния они будут иметь для отстранения высокопоставленных чиновников - в проекте не говорится.

"Текст сырой, но замысел смелый"

Проект конституции для России будущего уже вызвал споры и дискуссии в российской оппозиционной среде. Хотя это, по всей видимости, и было одной из основных целей авторов-философов, которые желают большей вовлеченности граждан в дела собственного государства. Авторов похвалили за "смелость замысла", но на этом похвала закончилась.

Научный сотрудник Копенгагенского университета, специалист по международному праву Глеб Богуш в разговоре с DW назвал текст "сырым", требующим доработки с участием юристов. В числе недостатков, по его мнению, не только сходный бэкграунд и специализация авторов, но и их непонимание, как устроено международное право и международные отношения. Что самое главное, считает Богуш, документ не вводит никаких сдерживающих механизмов, чтобы в стране вновь не появилась диктатура.

А юрист Михаил Беньяш отметил, что в проекте не указаны такие базовые права человека, как право на жизнь, равенство перед законом и судом, презумпция невиновности и право на доступ к юридической помощи: "Подозреваю, что о них просто забыли". При этом авторы проекта, негодует Беньяш, перемешали "коней, людей, акцизы на табак, республиканских судей и "совет эфоров".

Вопросы к проекту новой конституции появились и у бывшего заместителя координатора штаба Навального в Самаре Сергея Подсытника, который не увидел в проекте параметров статуса гражданина: "Рождение/проживание/наличие собственности? Какой из этих признаков делает тебя гражданином?"

"Гибрид афинской демократии и римской республики"

По мнению приглашенного исследователя Калифорнийского университета в Беркли Ильи Матвеева, данный проект российской конституции представляет из себя "гибрид афинской демократии и римской республики". Постоянное участие россиян в политике, считает он, может "оздоровить российское общество, сделает его более упрямым и боевым". Однако уход от устойчивой партийной системы за счет введения жеребьевки он считает нереализуемым и вредным.

Историк-американист и профессор колледжа Уэлсли Иван Курилла отмечает, что в проекте практически нет способов защиты граждан от государства: "Там есть способ вовлечения граждан в государственную деятельность. Это идеал республиканизма", - отмечает он, подчеркивая, что различные "комитеты по защите", как показывает история, становятся впоследствии органами цензуры.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, выступивший против войны в Украине, отметил, что жеребьевка напоминает ему отказ от ответственности за свой выбор: "Россия стоит перед очень важной задачей - развитием гражданской ответственности, то есть ответственности граждан за свои политические действия и понимание их последствий".

Аналогичное мнение высказала муниципальный депутат в Москве Татьяна Касимова, ей показался нереалистичным план по созданию домовых комитетов. Она сравнила эти установки с временами СССР, отметив, что и в нынешней России существует норма ежегодных общих собраний собственников жилья, которая практически нигде не выполняется.

Профессор департамента истории и цивилизаций Европейского университетского Института во Флоренции Александр Эткинд назвал проект конституции подходящим для "империи со внутренними колониями", где федеральному правительству разрешается военное вмешательство в дела республик: "а вот в решения домовых комитетов вмешиваться, наверно, нельзя".