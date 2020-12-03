Правосудие в пост-путинской России: как судить преступления прошлых режимов

Как можно было бы поступить со всеми преступлениями, совершенными сначала в советской, а затем в постсоветской России, если бы сегодня была такая возможность? Стоит ли привлекать к их расследованию зарубежных судей? По каким законам оценивать преступления, совершенные в прошлом? На эту тему впервые за тридцать лет вышел монументальный доклад "Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России", опубликованный Институтом права и публичной политики. По сути, это дорожная карта с описанием методик так называемого переходного правосудия, над которой пять лет работали юрист Николай Бобринский вместе с историком и правозащитником Станиславом Дмитриевским.

Что такое переходное правосудие?

В международной практике термином "переходное правосудие" обозначают правовые меры, направленные на преодоление наследия государственных преступлений и репрессивной политики режима. Иными словами - это правовое поле, в рамках которого новая власть должна реагировать на пытки, репрессии, уголовные и административные преследования, проигнорированные предыдущим режимом и доставшиеся ей "по наследству".

Механизмы переходного правосудия уже сейчас действуют в десятках стран

Какой будет эта новая власть в России, и когда она наступит, авторы доклада не знают. "Дожить бы", - горько усмехается Дмитриевский. Они лишь надеются, что страна вернется к строительству демократического и правового государства. А пока что предлагают не в спешке, как это было в 1990-х, а заблаговременно спланировать механизм переходного правосудия. "Готовить на коленке план реформ в такой области, как восстановление справедливости, невозможно", - считает Станислав Дмитриевский.

Механизмы переходного правосудия уже сейчас действуют в десятках стран. Авторы доклада старались не вслепую копировать мировой опыт, но все же основным источником их предложений был немецкий опыт. "Есть очень много общего в практике режима, существовавшего в ГДР, и нашего, современного. Да и право во многом близко", – поясняет юрист Николай Бобринский. Помимо опыта Германии, авторы доклада также ориентировались на польские законы, опыт Чехии, а идею условной амнистии взяли из опыта ЮАР.

О каких преступлениях идет речь в докладе

Бобринский и Дмитриевский выбрали пять областей системной безнаказанности, которые нуждаются в переходном правосудии. В их число входят коррупция, политические репрессии, преступления в контексте вооруженных конфликтов (например, войны в Чечне или конфликта в Грузии). К области применения переходного правосудия относятся также правонарушения, направленные на присвоение и удержание власти. Сюда авторы доклада включают и новые поправки в конституцию, и ограничения на создание партий, и фальсификацию выборов.

В отдельные блоки выделены нарушения прав человека (например, пытки, совершенные сотрудниками правоохранительных органов,) и оставшиеся безнаказанными преступления советского режима. "Подавляющее большинство виновных даже в наиболее тяжких преступлениях коммунистического режима остались безнаказанными. Государство не провело их официального публичного расследования, отдав эту задачу на попечение общественных организаций и частных лиц", - пишут авторы доклада.

Судить, было ли произошедшее преступлением или нет, предлагается с учетом законов, существовавших в соответствующее время. Это означает, что в некоторых случаях учитываться будут советские, а иногда - даже дореволюционные законы. Скажем, дореволюционное гражданское право может стать основой для реституции права собственности на недвижимость, которую национализировала советская власть.

Николай Бобринский - один из авторов доклада о переходном правосудии в России

Что касается современной России, то некоторые законы будут оцениваться с учетом контекста. Особенно если их критиковали в ЕСПЧ или Конституционном суде России. "Судья, который выносил штрафы и сажал под арест за мирные протесты, на мой взгляд, заслуживает наказания. Он же не мог не знать, что дела, которые к нему поступают, возникли в определенном политическом контексте", - объясняет Николай Бобринский.

Сроки давности преступлений: восстановить или забыть?

В докладе приведены разные юридические механизмы работы с преступлениями - от ускоренного порядка реабилитации потерпевших от антиконституционных уголовных и административных репрессий до создания специальных комиссий (например, по узурпации власти). В докладе рассматривается и возможность люстрации, но авторы подчеркивают, что эта мера - факультативная и не должна заменять уголовное правосудие.

Одно из самых спорных мест в докладе - это продление и восстановление истекших сроков давности привлечения к уголовной ответственности тех людей, которые сейчас ограждены от уголовного преследования политикой безнаказанности. На сегодняшний день такой срок в России составляет от двух до пятнадцати лет.

Авторы признают, что немало специалистов могут обвинить их в негуманности и нежелании прощать ошибки прошлого. Но Бобринский и Дмитриевский аргументируют свою позицию так: без решения проблемы истекших (а также истекающих в скором будущем) сроков давности политически мотивированная безнаказанность в России непреодолима.

Кто будет судить

Немаловажно и то, какие органы будут осуществлять переходное правосудие. В докладе предлагается создать их либо заново, либо как новые подразделения при прокуратуре, органах следствия или судах. Для основных подозреваемых в преступлениях авторы доклада предполагают создать национально-международный суд на основе договора между государством и ООН и с привлечением и российских, и западных судей. Станислав Дмитриевский аргументирует необходимость такого суда, в частности, тем, что он стал бы идеальным механизмом для оценки действий нынешнего президента РФ.

Действия Путина должен оценивать национально-международный суд, уверены авторы доклада

"Ему может быть предъявлено обвинение по конфликту в Чечне или в связи с конфликтом в Украине. Но с его стороны есть и преступления по национальному праву. Например, удержание власти. И что мы будем делать? Возить его сначала в украинский суд, а потом в российский? Такой международный формат решил бы сразу массу вопросов", - сказал Дмитриевский. Он признает, что международные суды обычно дорогие, и их критикуют за медлительность. Но правосудие, по его словам, вещь "в принципе, очень дорогая".

Как быть с аннексией Крыма

Об аннексии Крыма в докладе речь не идет - авторы сознательно не затронули эту тему. Они считают, что это правонарушение может быть исправлено лишь на международном уровне - путем переговоров между правительствами России и Украины.

"Участников присоединения Крыма Россия может преследовать в своих судах по российским законам. Но статус Крыма наша страна сама, без участия Украины, не может урегулировать даже при полном желании это сделать", - говорит Бобринский. Для этого нужны переговоры, а их содержание и позицию украинской стороны авторы доклада не берутся прогнозировать.

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