Аннексия Крыма: немецкие эксперты о крымской риторике Зеленского

Президент Украины ратует за международную платформу для решения вопроса аннексии Крыма Россией. Немецкие эксперты не советуют возлагать на нее большие надежды, пока в Москве правит Владимир Путин.
После объявления последнего режима прекращения огня в Донбассе прошлым летом в фокусе внешнеполитических заявлений официального Киева снова все чаще звучит тема аннексии Россией Крыма. В сентябре, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, украинский президент Владимир Зеленский объявил о плане создания "международной крымской платформы". Ее целью, по словам Зеленского, должна стать "защита прав крымчан и деоккупация полуострова". А в послании Верховной раде во вторник, 20 октября, он сообщил, что уже "предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами". "Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.
Официальной реакции на заявление украинского президента со стороны западных международных партнеров пока нет. В то же время в Кремле еще назад заявляли, что говорить о Крыме ни с кем не собираются. "Проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-либо странами", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Опрошенные DW европейские эксперты предлагают дождаться от Киева разъяснений, чтобы стало понятно, чем именно будет заниматься "крымская платформа" в случае ее создания. Но уже сегодня они предостерегают от завышенных ожиданий.
Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) убеждена: "Если речь идет о том, чтобы создать платформу с целью завершить оккупацию и привлечь к этому Россию, то на данный момент, по моему мнению, это не имеет никаких шансов на успех. И такой же прогноз, вероятно, будет и у международных партнеров".
Вместо этого она советует создать платформу без участия России и в центр внимания поставить обсуждение конкретных актуальных вопросов - от обеспечения Крыма питьевой водой до поддержки Украины в судебных процессах против России по Крыму.
Скептически к надеждам Киева на деоккупацию полуострова в ближайшем будущем относится и Густав Грессель (Gustav Gressel), старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, имеющего офисы в разных странах Европы.
"Россия абсолютно не готова к диалогу - ни напрямую с Украиной, ни при посредничестве международных партнеров. И пока Путин при власти и жив, в этом, вероятно, вряд ли что-то изменится. Ведь это его единственная территориальная победа и большая успешная война, так что надеяться на то, что он хоть на миллиметр уступит в этом вопросе, особого смысла нет", - убежден эксперт.
Но в целом создание "крымской платформы" Грессель считает возможным, по крайней мене, при участии США и ЕС. Для Запада она могла бы стать хорошей базой для дальнейшей последовательной реализации политики непризнания аннексии Крыма, говорит он. Среди вопросов, которыми могла бы заниматься такая платформа, по словам Гресселя, - актуализация и обновление списков лиц, учреждений и компаний, попавших под западные санкции в связи с аннексией полуострова.
Речь идет о "новых представителях официальных органов, участвующих в государственном управлении там, или фирмах, которые участвуют в экономических операциях или восстановлении Крыма, банках, которые делают это возможным". "Или же это составление списков российских культурных институтов, музеев, вторичных государственных органов, участвующих в хищении произведений искусства и перемещении объектов из Крыма", - добавляет Грессель и уточняет: это не то, что обещает Зеленский, это не "решение крымского вопрос".
Политика непризнания аннексии той или иной территории не уникальна и уже имела в истории положительные примеры, подчеркивает Густав Грессель. Самым близким для Украины примером он называет непризнание Соединенными Штатами аннексии стран Балтии Советским Союзом во время Второй мировой войны.
Не была признана международным сообществом и де-факто аннексия Намибии Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в 1960-х годах, которая длилась до 1990-х. "Этот пример мне кажется наиболее положительным, ведь непризнание аннексии имело очень тяжелые последствия для ЮАР. В Намибии есть месторождения золота, алмазов и других полезных ископаемых, которые можно экспортировать. Благодаря непризнанию аннексии ЮАР не получила легальных путей экспорта ресурсов из Намибии", - говорит Грессель.
По мнению эксперта, аннексия Намибии, по сути, "ничего не принесла южноафриканскому государству, кроме многолетней войны с Анголой, и только способствовала краху режима апартеида".
Как Грессель, так и Стюарт подчеркивают, что привлекать внимание мирового сообщества к проблеме Крыма стоит. Как и бороться за симпатии населения полуострова, на что в своем послании Верховной раде обратил внимание и Владимир Зеленский. "Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украины и от Украины, а не от Киселева (Дмитрий Киселев - гендиректор информагентства "Россия сегодня". - Ред.). Мы запустили телеканал "Дом", который вещает на Крым и Донбасс", - сказал украинский президент.
Сюзан Стюарт советует Киеву подумать и о других информационных каналах, при помощи которых можно было бы достучаться до крымчан. "Если речь идет о молодежи, стоит подумать, возможно ли что-то сделать при помощи социальных сетей. Что можно еще сделать - так это обеспечивать информационными материалами людей, которые обращаются к украинским официальным органам за документами, социальной помощью или чем-то еще", - говорит она.
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