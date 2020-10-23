Аннексия Крыма: немецкие эксперты о крымской риторике Зеленского

После объявления последнего режима прекращения огня в Донбассе прошлым летом в фокусе внешнеполитических заявлений официального Киева снова все чаще звучит тема аннексии Россией Крыма. В сентябре, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, украинский президент Владимир Зеленский объявил о плане создания "международной крымской платформы". Ее целью, по словам Зеленского, должна стать "защита прав крымчан и деоккупация полуострова". А в послании Верховной раде во вторник, 20 октября, он сообщил, что уже "предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами". "Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.

Для Москвы "проблемы Крыма не существует"

Официальной реакции на заявление украинского президента со стороны западных международных партнеров пока нет. В то же время в Кремле еще назад заявляли, что говорить о Крыме ни с кем не собираются. "Проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-либо странами", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Опрошенные DW европейские эксперты предлагают дождаться от Киева разъяснений, чтобы стало понятно, чем именно будет заниматься "крымская платформа" в случае ее создания. Но уже сегодня они предостерегают от завышенных ожиданий.

Сюзан Стюарт

Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) убеждена: "Если речь идет о том, чтобы создать платформу с целью завершить оккупацию и привлечь к этому Россию, то на данный момент, по моему мнению, это не имеет никаких шансов на успех. И такой же прогноз, вероятно, будет и у международных партнеров".

Вместо этого она советует создать платформу без участия России и в центр внимания поставить обсуждение конкретных актуальных вопросов - от обеспечения Крыма питьевой водой до поддержки Украины в судебных процессах против России по Крыму.

Диалога не будет, пока Путин в Кремле

Скептически к надеждам Киева на деоккупацию полуострова в ближайшем будущем относится и Густав Грессель (Gustav Gressel), старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, имеющего офисы в разных странах Европы.

Густав Грессель

"Россия абсолютно не готова к диалогу - ни напрямую с Украиной, ни при посредничестве международных партнеров. И пока Путин при власти и жив, в этом, вероятно, вряд ли что-то изменится. Ведь это его единственная территориальная победа и большая успешная война, так что надеяться на то, что он хоть на миллиметр уступит в этом вопросе, особого смысла нет", - убежден эксперт.

Но в целом создание "крымской платформы" Грессель считает возможным, по крайней мене, при участии США и ЕС. Для Запада она могла бы стать хорошей базой для дальнейшей последовательной реализации политики непризнания аннексии Крыма, говорит он. Среди вопросов, которыми могла бы заниматься такая платформа, по словам Гресселя, - актуализация и обновление списков лиц, учреждений и компаний, попавших под западные санкции в связи с аннексией полуострова.

Речь идет о "новых представителях официальных органов, участвующих в государственном управлении там, или фирмах, которые участвуют в экономических операциях или восстановлении Крыма, банках, которые делают это возможным". "Или же это составление списков российских культурных институтов, музеев, вторичных государственных органов, участвующих в хищении произведений искусства и перемещении объектов из Крыма", - добавляет Грессель и уточняет: это не то, что обещает Зеленский, это не "решение крымского вопрос".

Положительный пример Намибии

Политика непризнания аннексии той или иной территории не уникальна и уже имела в истории положительные примеры, подчеркивает Густав Грессель. Самым близким для Украины примером он называет непризнание Соединенными Штатами аннексии стран Балтии Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Июль 1940 года: демонстрация в Риге в поддержку присоединения к СССР

Не была признана международным сообществом и де-факто аннексия Намибии Южно-Африканской Республикой (ЮАР) в 1960-х годах, которая длилась до 1990-х. "Этот пример мне кажется наиболее положительным, ведь непризнание аннексии имело очень тяжелые последствия для ЮАР. В Намибии есть месторождения золота, алмазов и других полезных ископаемых, которые можно экспортировать. Благодаря непризнанию аннексии ЮАР не получила легальных путей экспорта ресурсов из Намибии", - говорит Грессель.

По мнению эксперта, аннексия Намибии, по сути, "ничего не принесла южноафриканскому государству, кроме многолетней войны с Анголой, и только способствовала краху режима апартеида".

Борьба за умы крымчан

Как Грессель, так и Стюарт подчеркивают, что привлекать внимание мирового сообщества к проблеме Крыма стоит. Как и бороться за симпатии населения полуострова, на что в своем послании Верховной раде обратил внимание и Владимир Зеленский. "Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украины и от Украины, а не от Киселева (Дмитрий Киселев - гендиректор информагентства "Россия сегодня". - Ред.). Мы запустили телеканал "Дом", который вещает на Крым и Донбасс", - сказал украинский президент.

Сюзан Стюарт советует Киеву подумать и о других информационных каналах, при помощи которых можно было бы достучаться до крымчан. "Если речь идет о молодежи, стоит подумать, возможно ли что-то сделать при помощи социальных сетей. Что можно еще сделать - так это обеспечивать информационными материалами людей, которые обращаются к украинским официальным органам за документами, социальной помощью или чем-то еще", - говорит она.

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