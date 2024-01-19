Минюст РФ объявил "иноагентом" социолога Григория Юдина

В реестр "иноагентов" были добавлены Григорий Юдин, основательница издания "Верстка" Лола Тагаева и еще несколько человек.

Минюст России в пятницу, 19 января, включил в реестр "иностранных агентов" социолога Григория Юдина, основательницу издания "Верстка" Лолу Тагаеву, активистку Евгению Чирикову, экс-депутата Смоленской областной думы Владислава Живица, блогера Владислава Олейника, лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

В качестве обоснования включения в список Минюст заявил, что Юдин якобы принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов "иноагентов", а также выступал против российского вторжения в Украину.

Тагаеву Минюст объявил "иноагентом" за то, что она выступала против войны в Украине, участвовала в создании сообщений и материалов "иноагентов" и якобы распространяла "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Чирикова, по версии Минюста, участвовала в качестве эксперта и респондента "на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами", выступает против войны и участвует в организациях, которые признаны в России "нежелательными".

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