В России писателя Бориса Акунина объявили "иноагентом"

Вместе с Акуниным в реестр "иноагентов" включены издание "Холод", муниципальный экс-депутат и автор Telegram-канала. В сообщении Минюста РФ указывается, что все они выступали против войны в Украине.

В России известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) объявлен "иноагентом". Министерство юстиции РФ в пятницу, 12 января, обновило реестр "иностранных агентов", в результате в нем, помимо Акунина, теперь значится и издание "Холод", а также автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист "Новой газеты" Александр Минкин и бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов.

В сообщении Минюста отмечается, что все они выступали против проведения "специальной военной операции" в Украине, как власти РФ называют российскую агрессию против соседнего государства. В ведомстве также заявили, что все, кроме Минкина, "распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее вооруженных сил". В то же время Минкин, по версии Минюста, распространял "недостоверную информацию" о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Касательно Акунина Минюст, помимо прочего, заявил, что писатель "принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ".

Реакция Бориса Акунина

Борис Акунин выразил недоумение в связи с его включением в реестр "иноагентов". "Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку", - написал он в своем Telegram-канале.

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень "террористов и экстремистов" 18 декабря. Вскоре после этого Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о "фейках" о российских вооруженных силах и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). В ведомстве не уточнили, что именно послужило поводом для возбуждения дела.

Дело Бориса Акунина предположительно может быть связано с высказываниями, которые писатель сделал во время разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, выдававшими себя за представителей украинских властей. Тогда Акунин, говоря об ударах ВСУ по территории России, сказал: "У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?"

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