Акунина внесли в реестр "террористов и экстремистов"

Рядом с именем писателя в реестре, который ведет Росфинмониторинг, появилась специальная пометка. По данным агентств, на Акунина на прошлой неделе завели уголовное дело.

Писатель Борис Акунин включен в реестр "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. В списке писатель указан под своим настоящим именем - Григорий Шалвович Чхартишвили.

На появление специальной пометки в виде звездочки (*) рядом с именем писателя обратило внимание онлайн издание "Медуза" в понедельник, 18 декабря. Ранее официальная "Российская газета" сообщала, что звездочками в реестре "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму". В начале декабря такие пометки появились напротив имен российского оппозиционного политика Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

На Акунина завели уголовное дело

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в понедельник сообщило, что в отношении писателя возбудили уголовное дело по статье 280.3 за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. По словам источника, дело было возбуждено на прошлой неделе, Борис Акунин будет объявлен в розыск. В свою очередь агентство ТАСС сообщило, что дело заведено по статье о "фейках" в отношении армии (207.3 УК РФ).

На минувшей неделе издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, известных резким неприятием войны России против Украины, а ряд магазинов отказались от их продажи.

Смотрите также: