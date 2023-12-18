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Акунина внесли в реестр "террористов и экстремистов"

Виталий Кропман
18 декабря 2023 г.

Рядом с именем писателя в реестре, который ведет Росфинмониторинг, появилась специальная пометка. По данным агентств, на Акунина на прошлой неделе завели уголовное дело.

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Борис Акунин, русский писатель
Писатель Борис АкунинФото: Sergei Karpov/ITAR-TASS/dpa/picture alliance

Писатель Борис Акунин включен в реестр "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. В списке писатель указан под своим настоящим именем  - Григорий Шалвович Чхартишвили.

На появление специальной пометки в виде звездочки (*) рядом с именем писателя обратило внимание онлайн издание "Медуза" в понедельник, 18 декабря. Ранее официальная "Российская газета" сообщала, что звездочками в реестре "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму". В начале декабря такие пометки появились напротив имен российского оппозиционного политика Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

На Акунина завели уголовное дело

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в понедельник сообщило, что в отношении писателя возбудили уголовное дело по статье 280.3 за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. По словам источника, дело было возбуждено на прошлой неделе, Борис Акунин будет объявлен в розыск. В свою очередь агентство ТАСС сообщило, что дело заведено по статье о "фейках" в отношении армии (207.3 УК РФ).

На минувшей неделе издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, известных резким неприятием войны России против Украины,  а ряд магазинов отказались от их продажи.

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