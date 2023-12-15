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Издательство в РФ прекратило продажи книг Акунина и Быкова

Михаил Бушуев
15 декабря 2023 г.

Издательство АСТ и сеть книжных магазинов приостанавливают продажу книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Писатели отреагировали на фактический запрет их книг в России.

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Борис Акунин во время встречи с читателями в Москве в 2012 году, фото из архива
Борис Акунин во время встречи с читателями в Москве в 2012 году Фото: Sergei Ilnitsky/epa/dpa/picture alliance

Одно из крупнейших издательств в России, АСТ, а также сеть магазинов "Читай-город - Буквоед" заявили на своих официальных страницах, что "приостанавливают" распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. "Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - говорится в коротком заявлении гендиректора АСТ Павла Гришкова. По той же причине книги Акунина и Быкова сняты с продажи в розничной сети магазинов "Читай-город - Буквоед", о чем уведомляет сайт сети. О каких именно заявлениях писателей идет речь, не сообщается, однако в начале текущей недели прокремлевские пранкеры "Вован и Лексус" опубликовали разговоры с Быковым и Акуниным, которые они вели с ними от лица представителей украинской администрации. В них оба писателя в частности высказывались в поддержку Украины.

Писатель Дмитрий Быков во время записи программы "вТРЕНДde", фото 20 ноября 2023 года
Писатель Дмитрий Быков во время записи программы "вТРЕНДde"Фото: DW

14 декабря в эфире российского шоу "Соловьев Live" депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев назвал Акунина "врагом" и призывал "уничтожить" его. Несколькими днями ранее он же предложил вернуть смертную казнь для борьбы с "внутренними врагами". 

Реакции писателей

Писатель Борис Акунин попрощался с российскими читателями на своем сайте и в своем телеграм-канале "до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры". Писатель сообщил, что после приостановки сотрудничества с ним издательства АСТ новые книги "будут опубликованы где-нибудь на территории свободы". Акунин напомнил, что его позиция с начала войны по поводу выхода в России его книг была такой: "со своими читателями по собственной воле я не расстанусь; я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию". Акунин прокомментировал разговор с прокремлевскими пранкерами: "Писателя обмануть - достижение невеликое. Уж что-то, а обманывать эта шушера умеет". Акунин уверил, что сказал в том разговоре то, что говорит публично. В частности, писатель добавил, что считает "путинский режим преступным", как и "развязанную им войну", а "поражение Путина" будет, по его убеждению, "победой России". В заявлении писателя также говорится о том, что "помогал, помогаю и буду помогать украинцам" и что "Украина имеет право отвечать ударом на удар".

"Давно пора понять, что запретить книгу невозможно", - прокомментировал сообщение о приостановке продаж своих книг писатель Дмитрий Быков, отвечая российскому агентству РБК. "Кто хочет меня читать - будет читать, как в начале 1980-х читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию", - добавил Быков. Он добавил, что "никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой", - цитата по РБК. Быков был в минувшем году объявлен иностранным агентом в РФ. Оба писателя ранее уехали из России. 

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