Поляки протестуют против решения суда о независимости судебной системы Польши от ЕС

В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, выступают с протестом против спорного решения Конституционного судa о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза. В Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади. "Мы остаемся!", "Мы - Европа!" - скандировали они, размахивая флагами Польши и Европейского Союза. Кроме того, протестные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов.

Конституционный суд Польши несколькими днями ранее вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Экс-премьер Туск обвинил правящую партию в желании вывести Польшу из ЕС

К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас. Встречаемся в 18:00 на Замковой площади в Варшаве", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Туск обвиняет правящую партию "Закон и справедливость", придерживающуюся национал-консервативной идеологической ориентации, в желании вывести страну из ЕС. "Место Польши - в Европе! Мы победим, потому что нас больше!", - заявил Туск, выступая перед участниками демонстрации в Варшаве.

Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы. Европейская комиссия уже подала несколько исков в Европейский суд в Люксембурге в защиту прав польских судей и принципа независимости судебной системы в Польше.

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