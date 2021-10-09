 Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2021

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Европа

Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС

В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.

Жан-Ив Ле Дриан (слева) и Хайко Мас на саммите в Брюсселе, 13 июля 2020 года

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас (фото из архива)

На фоне спора Польши с Евросоюзом по поводу главенства законов министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили поддержку Европейской комиссии (ЕК). "После того как стало известно о решении польского Конституционного суда от 7 октября, мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции, обнародованном вечером в пятницу, 8 октября.

"Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, разумеется, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС", - отмечается в документе. При этом подчеркивается, что речь идет не только о моральных, но и юридических обязательствах. "В этом контексте мы вновь заявляем о нашей поддержке Еврокомиссии, чтобы она, как хранительница договоров, гарантировала соблюдение европейского права", - заключили германский и французский министры.

Вердикт польского суда

Конституционный суд (КС) Польши в четверг, 7 октября, признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с Конституцией Польши, постановил суд. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В Еврокомиссии заявили, что не намерены оставлять решение суда без ответа. Брюссель "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС", подчеркнул комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он не назвал конкретные меры, указав лишь, что они могут последовать в течение нескольких недель или даже дней.

В апреле 2020 года ЕК инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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    На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

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    Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

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  • Митинг Pulse of Europe перед Кёльнским собором

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    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

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    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


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