Музей в Берлине: "Мы боимся за людей из “Мемориала"

В Германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" на фоне судебного процесса по делу о ликвидации "Международного Мемориала" в России открыли выставку "Postscriptum. Остарбайтеры в Третьем рейхе" - повторно, без изменений и спустя год. Выставка основана на архивных материалах "Мемориала" и рассказывает о судьбе подневольных работников во время и после Второй мировой войны. Корреспондент DW побеседовала с руководством музея о том, почему оно выбрало именно такую форму публичной поддержки и как на это отреагировали в России.



Директор музея о деле против "Мемориала": "Вряд ли власти на этом остановятся"

"Ситуация отчаянная. Я думаю, все идет к тому, что "Мемориал" закроют, - сказал директор музея Йорг Морре (Jörg Morré) в беседе с корреспондентом DW. - Учитывая, что происходит с законами в России, вряд ли власти на этом остановятся. Само собой, это не наше дело. Но "Мемориал" - наш хороший партнер и мы как музей чувствуем, что теряем его. В первую очередь мы боимся за людей, которые там работают. Во-вторых, за сохранность архивов".



Решение директора музея публично поддержать "Мемориал" совпало с ежегодной встречей членов общества "Музей Берлин-Карлсхорст" (Verein Museum Berlin-Karlshorst e.V.). В него в числе прочих входят российские партнеры: Государственный исторический музей, Центральный музей Великой отечественной войны, представители министерств обороны, иностранных дел и культуры. "Важные чиновники, все очень официально. И я объявил им, что мы повторно открываем выставку и делаем это сознательно, чтобы поддержать "Мемориал”. В ответ - покерфейс. Молчание. Знаете, такой советский способ ничего не говорить. Никто не возразил, и я расценил это как согласие", - объяснил Морре.





На вопрос, почему российские власти хотят закрыть "Мемориал", в музее отвечают однозначно: чтобы пресечь любые попытки альтернативно взглянуть на советскую историю. "Очень символично, что в прошлом году Владимир Путин написал статью о причинах и уроках Второй мировой войны. Он явно хотел показать, что именно он - тот человек, который теперь будет рассказывать нам об истории. Возможен только один рассказчик. Никто другой не вправе публиковать свой взгляд на историю. Так что абсолютно не важно, какие еще материалы "Мемориал" опубликовал бы в будущем, дело в принципе”, - уверен Йорг Морре.

Образец устной истории: о чем выставка "Мемориала"

Выставку "Postscriptum. Остарбайтеры в Третьем рейхе" хорошо видно из окна зала, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Она расположена на открытом воздухе, в саду за основным зданием - между куском Берлинской стены и советским танком. Выставка передвижная: впервые ее показали в Москве в 2018 году, а затем - в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове и Костроме. В Карлсхорсте она "приземлилась" в 2020-м, после чего отправилась еще в один берлинский музей и в Дортмунд.

Почти 20 виниловых стендов на немецком языке рассказывают о нескольких эпизодах жизни остарбайтеров - от угона и распределения на работу в Германии до возвращения в СССР. С фотографиями, письмами родным, открытками и воспоминаниями. Их в "Мемориале" собирали с 1990 года, сейчас в архиве - более 320 тысяч документов. При этом кураторы выставки Никита Ломакин и Эвелина Руденко постарались, чтобы посетители не утонули в архивных материалах. В фокусе - личная история, человек и его судьба: кем работали эти люди, в каких условиях жили, как пытались вернуться домой и поддерживали связь с родственниками, как умирали от бомбежек, болезней и голода. И, наконец, как складывались их отношения с немцами.

"Postscriptum", по сути, показывает базовый принцип работы "Мемориала" - работу с так называемой устной историей, когда историки разговаривают с обычными людьми, а те в свою очередь присылают или передают им дневники, документы, свои воспоминания. Из-за ликвидации "Мемориала" именно такой формат работы, как опасается директор музея Йорг Морре, может быть прекращен в России для будущих исследователей.

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