 Чем закончилась встреча Путина с правозащитниками | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.12.2021

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Россия

Чем закончилась встреча Путина с правозащитниками

Президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами Совета по правам человека. Что правозащитники рассказали ему, как он отрегировал на их жалобы, и как они оценивают эту встречу?

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

В четверг, 9 декабря, Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами Совета по правам человека при президенте РФ. Правозащитники рассказали президенту РФ о пытках, несправедливости законов об "иностранных агентах" и об атаке правоохранительных органов на правозащитную организацию "Мемориал". Путин реагировал на эти жалобы сдержанно, а проблеме пыток уделил около минуты собственной речи. DW - о том, как проходила встреча и как ее оценивают сами правозащитники?  

С пытками нужно разбираться "системно"

Одной из самых обсуждаемых проблем в этом году стали пытки в колониях. В начале октября проект Gulagu.net опубликовал десятки видеокадров, на которых предположительно изображены физические, в том числе сексуальные издевательства над заключенными. После скандала в отставку ушел глава ФСИН Александр Калашников и несколько руководителей управления ФСИН по Саратовской области. Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

"Мы собрали данные о разных способах пыток, - рассказала президенту зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. - У пыток есть три основные причины. Во-первых, пытают с целью получения признаний, явок с повинной и свидетельских показаний против других. Вторая причина с целью вымогания денег, устрашения наказания за жалобы. Третья - с целью ломки, устрашения и наказания за жалобы".

Меркачева пожаловалась, что на рассказы правозащитников о пытках никто не реагировал, пока в этом году не были опубликованы видеосвидетельства. Правозащитница попросила президента поддержать инициативу внести в Уголовный кодекс РФ статью о пытках. Расследовать такие дела, по ее мнению, должен центральный аппарат Следственного комитета. Причем наказана должна быть вся цепочка: "пытавшие, давшие на то указание и прикрывавшие", добавила Меркачева.

Президент России заявил, что следил за "тем, что происходит", и согласился, что проблему нужно решать "системно". Он напомнил, что в Совете Федерации готовится законопроект о закрепления понятия "пытки" в законодательстве. "Очень важная для всех нас тема, - добавил Путин. - Вещи абсолютно недопустимые. Что там комментировать. Все правильно вы говорите. Работать надо в этом направлении и добиваться нужных результатов".

"Комичные примеры" иностранных агентов

Владимир Осечкин, который на своем ресурсе Gulagu.net обнародовал кадры пыток остался недоволен и вопросом Меркачевой, и ответом Путина. "Предложили то, что не имеет никакого отношения к секретным методам работы оперуправления ФСИН и управления "М" ФСБ, что не прекратит пыточной практики и не прикроет вот эту практику использования пресс-хат, - заявил DW Осечкин. - В пресс-хатах агенты по заданию оперативников ФСБ  регулярно бьют и пытают людей, выбивая из них признательные показания. И если не упразднить оперуправление ФСИН и не закрыть все эти оперуправления при СИЗО и колониях, они дальше будут работать".

О законе против "иностранных агентов" Владимир Путин высказался более развернуто. Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев рассказал президенту, что этот закон мешает работе многих журналистов, и еще десятки могут от него пострадать. В частности, он указал, что признать"иноагентом" могут даже за получение престижных международных премий. А журналисты, признанные "иноагентами", вынуждены даже в личных публикациях с фотографиями своих детей указывать свой статус.

"Примеры, которые вы привели, комичны, - отреагировал глава государства. - Избыточная реакция, на которую вы обратили внимание, очевидна. Конечно, на то, что вы сказали, следует обратить внимание. И документ не обсуждался с профессиональным сообществом. Работу нужно провести. Посмотреть, как функционирует, к чему приводит".

После ответа президента на этот вопрос трансляция прервалась и следующая часть встречи проходила без прямой трансляции. Именно в закрытой части президента спросили о попытках через суд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" и общество "Международный мемориал".

"Затоптать весь "Мемориал" он вроде бы не хочет"

Владимир Путин заявил, что "всегда с уважением относился" к деятельности "Мемориала", написал в "Новой газете" член СПЧ и журналист Леонид Никитинский. При этом президент обвинил "Мемориал" в поддержке террористических организаций вроде "Хизб ут-Тахрир". Так или иначе он якобы запросил для себя дополнительную информацию о процессе над организациями.

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе, который на встрече призвал сохранить "Мемориал", рассказал DW, что по реакции президента невозможно предсказать исход судебных процессов о ликвидации. "Вы же знаете президента, на каждый вопрос он дает разные ответы, - прокомментировал Сванидзе. - Но мне стало понятно, что он вроде бы весь "Мемориал" целиком затоптать не хочет". Никто из правозащитников в своем выступлении не упомянул Алексея Навального, рассказал Николай Сванидзе.

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