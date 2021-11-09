Пытки на Светлом пути: что такое "Изоляция" и в чем обвиняют ее экс-главаря

"Этот человек - главный военный преступник, абсолютный садист и психопат", - так характеризует Дениса Куликовского с позывным "Палыч" журналист и бывший узник самопровозглашенной "ДНР" Станислав Асеев. Он находился в плену боевиков 31 месяц, 28 из которых - в секретной тюрьме "Изоляция", где лично пересекался с Куликовским.

"Осенью 2017 года он (Куликовский. - Ред.) основал практику пыток новых задержанных не в подвале, а в помещении за стенкой от камер. Пытал электрическим током и, чтобы не было слышно криков, приказывал узникам первых четырех камер петь советские песни", - рассказывает Асеев в интервью DW.

Во вторник, 9 ноября, Служба безопасности Украины задержала Куликовского в Киеве. По информации следствия, он организовал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины в неподконтрольном Киеву Донецке. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

Кто такой Денис Куликовский

37-летний Денис Куликовский, также известный как "Палыч" или "Аид", - уроженец Донецкой области. До начала войны в Донбассе, по информации Асеева, он работал в пенитенциарной службе. После начала боевых действий в Донбассе присоединился к рядам пророссийских вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР" и до февраля 2018 года руководил секретной тюрьмой "Изоляция", расположенной по адресу Светлый путь, 3 в Донецке, рассказывает Асеев.

"Этот человек был связующим звеном между администрацией "Изоляции" и Федеральной службой безопасности России, которая непосредственно руководит силами спецоперации "МГБ" (так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". - Ред.), частью которых был Куликовский", - объясняет Асеев. По его словам, в этом заключается ценность "Палыча" как свидетеля. "Этот человек может выйти и сказать, что ФСБ непосредственно отвечает за происходящее в Донецке, в этой секретной тюрьме, и непосредственно контролирует боевиков", - отмечает он.

Пытки на месте художественной платформы

"Изоляция" - это территория бывшего завода изоляционных материалов. С 2010 года на его базе действовала негосударственная платформа культурных инициатив, которая организовывала художественные собрания, выставки и фестивали. В июне 2014-го территорию захватили пророссийские боевики и оборудовали ее под военную базу сил спецопераций "МГБ ДНР", а помещения бывшего завода - под камеры для заключенных. Подвалы административного здания экс-завода обустроили для содержания пленных без окон и санитарных узлов, а также под отдельные помещения для пыток.

В "Изоляции" держат не только людей с проукраинской позицией, но и бывших боевиков - всех, кто "представляет интерес или опасность для так называемого "МГБ", говорит Асеев. По словам журналиста, это настоящий "концентрационный лагерь", существование которого в "ДНР" не признают. Именно поэтому заключенные там преимущественно передвигаются с мешком на голове. Асеев подчеркивает, что там систематически совершают военные преступления, пытают электрическим током, насилуют как мужчин, так и женщин, убивают, а также унижают человеческое достоинство заключенных.

Куликовский - "главный палач"

Ключевую роль в тайной тюрьме до 2018 года, по свидетельствам, играл именно задержанный СБУ "Палыч". Он не просто руководил конвоирами, а "ради собственного удовольствия круглосуточно пытал, насиловал, издевался над людьми, по ночам напивался, открывал камеры и в лучшем случае избивал заключенных, включая женщин", говорит Асеев. По его словам, при руководстве "Палыча" издевательства продолжались и после "признания" и даже приводили к смерти заключенных. Журналист стал свидетелем одной из таких трагедий, которую, по его словам, могут подтвердить и другие пленные, освобожденные в декабре 2019 года.

Чрезвычайную жестокость "Палыча" подчеркнул и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, назвав его "главным палачом украинцев в "Изоляции". "Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гробы и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей", - описал глава МВД в своем Facebook действия администрации секретной тюрьмы.

Факты издевательств и жестокого обращения в "Изоляции" фиксировали и в мониторинговой миссии ООН по правам человека. Согласно отчету за июль 2021 года, к задержанным применялись, в частности, удушение полиэтиленовыми пакетами и водой, удары электрическим током по конечностям и гениталиям, принудительное обнажение и другие формы сексуального насилия. Кроме того, использовались методы психологического давления, такие как имитация смертной казни, угрозы сексуального насилия и насилия против родственников задержанных. В документе мониторинговой миссии ООН упоминается и задержанный "Палыч".

По информации Асеева, тюрьма в "Изоляции" действует по сей день. Впрочем, по его данным, постоянные пытки задержанных там уже не практикуются. "Теперь пытают только, чтобы выбить признание", - рассказывает журналист.

Возможен обмен Куликовского?

В среду, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя задержанному Денису Куликовскому избрали меру пресечения - два месяца ареста без права внесения залога, сообщил DW спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По сообщениям украинских СМИ, сам Куликовский во время заседания суда признал свою вину и попросил поместить его в следственный изолятор ради его безопасности. Он также заявил, что жил в Киеве с 2019 года, сообщают СМИ из зала суда. Глава СБУ Иван Баканов на брифинге отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия.

Куликовскому может грозить пожизненное заключение. Впрочем, по мнению Асеева, вероятен вариант включения его в список на обмен удерживаемыми лицами.

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