 СБУ заявила о задержании бывшего руководителя тайной тюрьмы в Донецке | Новости из Германии об Украине | DW | 09.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

СБУ заявила о задержании бывшего руководителя тайной тюрьмы в Донецке

В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.

Сотрудник Службы безопасности Украины

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве бывшего боевика самопровозглашенной "ДНР", главы тайной тюрьмы пророссийских сепаратистов на территории завода "Изоляция" в Донецке. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

Как указывается в сообщении, задержанный "организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках" граждан Украины. Решается вопрос о доставке подозреваемого в суд для избрания ему меры пресечения.  В СБУ отметили, что в отношении задержанного ранее открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В них речь идет о таких преступлениях, как торговля людьми, создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны.

По данным журналиста Станислава Асеева, более двух лет находившегося в плену боевиков "ДНР", в том числе в тюрьме "Изоляция", задержанного украинской спецслужбой зовут Денис Куликовский. Как сообщают украинские СМИ, Куликовский ранее работал в отделе материально-технического обеспечения так называемого "Министерства государственной безопасности" (МГБ) "ДНР", а тюрьмой "Изоляция" руководил примерно в 2015-2018 годах.

Что такое "Изоляция"?

 "Изоляция" - это известная в Донецке территория по адресу улица Светлого пути, 3, где с 1950-х годов работал завод по производству изоляционных материалов. В 2010 году на месте бывшего завода был организован одноименный художественный фонд. 9 июня 2014 года пророссийские боевики, захватившие власть в Донецке, выгнали художников с территории бывшего завода, превратив ее в тайный объект так называемого "МГБ ДНР". На этой территории в 7,5 га тренируются боевики, функционирует склад украденных автомобилей, военной техники и оружия, а также создана тюрьма, где по данным очевидцев, незаконно удерживаются люди, которых подвергают пыткам.

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:05

Расследование преступлений в Донбассе: долгий путь в Гаагу (22.04.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Цена обмена: почему в Украине критикуют Зеленского, вернувшего пленных домой  

Как встречали украинских военнопленных после освобождения (28.12.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе  

Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском приграничье  

В Дании арестовано исследовательское судно РФ "Академик Иоффе"  