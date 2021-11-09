СБУ заявила о задержании бывшего руководителя тайной тюрьмы в Донецке

В Киеве задержан бывший боевик "ДНР" и руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке, сообщили в СБУ. По данным спецслужбы, мужчина непосредственно участвовал в убийствах и пытках пленных.
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве бывшего боевика самопровозглашенной "ДНР", главы тайной тюрьмы пророссийских сепаратистов на территории завода "Изоляция" в Донецке. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.
Как указывается в сообщении, задержанный "организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках" граждан Украины. Решается вопрос о доставке подозреваемого в суд для избрания ему меры пресечения. В СБУ отметили, что в отношении задержанного ранее открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В них речь идет о таких преступлениях, как торговля людьми, создание террористической группы или террористической организации, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны.
По данным журналиста Станислава Асеева, более двух лет находившегося в плену боевиков "ДНР", в том числе в тюрьме "Изоляция", задержанного украинской спецслужбой зовут Денис Куликовский. Как сообщают украинские СМИ, Куликовский ранее работал в отделе материально-технического обеспечения так называемого "Министерства государственной безопасности" (МГБ) "ДНР", а тюрьмой "Изоляция" руководил примерно в 2015-2018 годах.
"Изоляция" - это известная в Донецке территория по адресу улица Светлого пути, 3, где с 1950-х годов работал завод по производству изоляционных материалов. В 2010 году на месте бывшего завода был организован одноименный художественный фонд. 9 июня 2014 года пророссийские боевики, захватившие власть в Донецке, выгнали художников с территории бывшего завода, превратив ее в тайный объект так называемого "МГБ ДНР". На этой территории в 7,5 га тренируются боевики, функционирует склад украденных автомобилей, военной техники и оружия, а также создана тюрьма, где по данным очевидцев, незаконно удерживаются люди, которых подвергают пыткам.
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