 В России объявили ″иноагентами″ еще четырех журналистов и НКО | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2021

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Россия

В России объявили "иноагентами" еще четырех журналистов и НКО

Новыми "иноагентами" в России стали журналисты, которые сотрудничают с медиапроектом "Радио Свободы", а также НКО, защищающая права призывников и военнослужащих.

Плакат с надписью иностранный агент на спине у мужчины

В список СМИ-"иностранных агентов" в России внесены еще четыре журналиста: Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева. Такое решение приняло в пятницу, 3 декабря, министерство юстиции РФ.

Эти журналисты, по данным из открытых источников, сотрудничают с проектом "Idel.Реалии" - русскоязычным интернет-изданием Татаро-башкирской службы "Радио "Свобода" (оба СМИ тоже признаны "иноагентами"), которое освещает события в регионах Среднего и Нижнего Поволжья. Общее число СМИ-"иноагентов" в России достигло 103.

"Иноагентом" признали НКО, защищающую права призывников

Кроме того, НКО-"иноагентом" была признана ассоциация по защите прав призывников и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право". По данным "Интерфакса", организация зарегистрирована в Москве в 2010 году, ею руководит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году, первоначально оно касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. В 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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