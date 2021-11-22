Комментарий: Почему "Мемориал" нужен всем жителям России

В Москве начинается процесс по ликвидации общества "Мемориал". Точнее, сразу двух юридических лиц - общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) за нарушения закона об иноагентах, к которым "Международный Мемориал" отнесен решением Минюста, и правозащитного центра "Мемориал". Во втором случае власти пытаются доказать, что составление центром списка политзеков содержит "признаки оправдания" террористов и экстремистов.

Почему, разрушая одну из старейших правозащитных организаций, чиновники явно идут против интересов России, ее граждан и даже своих собственных?

Общество в России отвыкло жить без правозащиты

Начать стоит с того, что для российского общества правозащита и правозащитники за последние десятилетия, еще с позднего СССР, стали одной из системных основ. У них есть специфические функции, которые выполняет, в том числе и "Мемориал". И уже сейчас видно, что по мере ликвидации в России правозащитного сообщества эту нишу не удается просто ликвидировать, ее приходится заполнять другим людям.

Иван Преображенский

Точнее, представителям власти, которые больше не могут обратиться за помощью к НКО. Яркий пример - внесение Чечней законопроекта, который запрещает называть в СМИ национальность потенциальных преступников. Рамзан Кадыров, который фактически запретил правозащитникам работать в Чеченской республике, сам вынужден теперь реализовывать идею, с которой многие нынешние иноагенты выступали еще лет 10-20 назад.

Другой пример - известный участник аннексии Крыма, борец за "русский Донбасс", депутат Константин Затулин внезапно выступил против "антимигрантской" кампании в медиа. В ее рамках в последнее время настойчиво навязывается убеждение, что именно мигранты являются главной причиной многих видов преступлений в России. Парламентарий напомнил, как это ранее делали столь нелюбимые им правозащитники, что даже по официальной статистике среди мигрантов процент преступлений не отличается от среднего количества преступников среди россиян. Тем не менее, каждое громкое правонарушение с участием иностранца обсуждается в России активнее, чем нарушение закона соотечественниками.

Получается, что даже если признать иностранными агентами, а потом, как в случае с "Мемориалом", по надуманным обвинениям пытаться закрыть все правозащитные НКО, проблемы, которые они озвучивают и над решением которых бьются, никуда не исчезнут. властям просто самим придется их решать. Причем начинать с ноля, придумывать велосипед - потому что опыт, накопленный правозащитой, останется невостребованным депутатами, чеченскими властями или, например, Кремлем. Итоги могут быть очень опасными, потому что на месте нерешенной или решенной неверно проблемы со временем обязательно возникнет точка социальной напряженности.

"Мемориал" как правозащитный "хаб"

Власти раздражены деятельностью "Мемориала" - особенно составлением списков политзаключенных и выявлением фамилий бывших палачей, которые могут оказаться родственниками современных чиновников или "чекистов". Поэтому они стремятся поскорее "раздавить" этот центр во всех его видах.

При этом, по крайней мере на словах, утверждается, что в целом правозащитная деятельность властям не мешает. Однако в Кремле не могут не понимать, что закрытие "Мемориала", давно ставшего в России крупнейшим правозащитным "хабом", даст, что называется "кумулятивный" эффект и, значит, угрожает интересам большинства россиян.

Об этом прямопишет "ОВД-инфо", еще одна российская организация, объявленная иностранным агентом. В своем обращении в защиту "Мемориала", одном из десятков подобных российских и зарубежных документов, появившихся в последние недели, "ОВД-инфо" указывает, что они сами и другие партнеры этого центра вынуждены будут начать заново строить многие свои рабочие процессы.

Таких партнеров по России - сотни, если не тысячи. Кому-то оказывается техническая помощь, другим консультационная. В итоге, ударят по "Мемориалу", а пострадают, условно говоря, многодетные матери в далекой от Москвы республике.

"Мемориал" нужен даже российским властям

Последний тезис, подтверждающий, что "Мемориал" нужен россиянам и даже российским властям - это сохранение памяти о репрессиях. В своей нынешней роли этот центр хранит гигантских архив преступлений прошлого и ведет фактический реестр актуальных нарушений закона. Системная память об этом - путь избежать в будущем повторения. Это принципиально для рядовых россиян, которые благодаря архивам "Мемориала" могут как восстановить историю своих репрессированных предков, так и сделать свою семейную память частью общенациональной.

Но касается это и властей. Они не могут не помнить, что колесо истории уже неоднократно резко поворачивалось в России - и в мясорубку попадал как раз правящий класс. Работа "Мемориала" направлена на то, чтобы все помнили, что массовые репрессии недопустимы ни при каких обстоятельствах. В том числе, если политическая ситуация в России изменится, и репрессии начнутся в отношении самих представителей нынешней власти, их детей или внуков.

Российским властям надо было бы не забывать этого. Но они, похоже, как многие другие автократы, надеются править вечно.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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