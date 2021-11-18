"Мемориал" и "Международный Мемориал" выплатили 6,5 млн рублей штрафов

Общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) и правозащитный центр "Мемориал" (является членом ММ, однако имеет отдельное юрлицо. - Ред.) выплатили порядка 6,5 млн рублей (около 79 тыс. евро) в качестве штрафов в связи с несоблюдением закона об "иностранных агентах", о нарушении которого говорят власти. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила юрист и член совета центра "Мемориал" Татьяна Глушкова на пресс-конференции в Москве.

"Обе организации и их председатели" перечислили около 6,5 млн рублей, сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов. По ее словам, по ряду штрафов поданы апелляции, они находятся в стадии рассмотрения.

Пресс-конференция проводилась на фоне исков Генпрокуратуры России и Московской городской прокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала" и центра "Мемориал".

Главной причиной исков властей правозащитники считают список политзаключенных

При этом Татьяна Глушкова подчеркнула, что "ни международные, ни российские нормы не позволяют ликвидировать организацию из-за незначительных устранимых нарушений". Главной же причиной исков властей о ликвидации "Международного Мемориала" и центра Мемориал" правозащитники считают список политзаключенных (ПЗК), который составляет центр.

"Ведение списка ПЗК - это ведение дискуссии о правомерности, а не отказ исполнять судебные решения", - подчеркнула при этом юрист, добавив, что не будет заранее озвучивать всю линию защиты.

Комиссар СЕ: Закон об "иноагентах" стигматизирует людей

На вопросы журналистов ответили также исполнительный директор ММ Елена Жемкова, председатель совета ММ Александр Черкасов и правозащитница Татьяна Локшина. В режиме онлайн выступила комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович.

"Закон об "иноагентах" стигматизирует людей и организации, не соответствует европейским стандартам в области защиты прав человека", - указала Миятович. По ее словам, в случае ликвидации "Мемориала" эти действия властей будут иметь имела "катастрофические последствия для защиты прав человека в России".

"Нарушения давно устранены"

Александр Черкасов, в свою очередь подтвердил, что "все претензии по части законодательства об "иноагентах" - мелкие, а нарушения давно устранены". "Претензии по списку политзаключенных - серьезнее", - добавил он.

Елена Жемкова, отвечая на вопрос о том, будут ли организации продолжать работу, если суд все же вынесет решение их закрыть, подчеркнула: "Если мы остаемся в рамках правового поля, то путь еще длинный". Она отметила, что юристы готовы подавать апелляции в случае подобного вердикта.

Атака российских властей на "Мемориал"

Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".

Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорилось в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. В частности, комиссар Совета Европы Дунья Миятович призвала РФ прекратить процесс ликвидации "Мемориала", назвав его "символом неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами". Она предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".

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