10 тысяч человек за два дня подписали петицию в поддержку "Мемориала"

Более 10 тысяч человек за два дня подписали онлайн-петицию "Руки прочь от Мемориала - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!" на сайте Change.org, следует из постоянно обновляемых данных на сайте по состоянию на воскресенье, 14 ноября.

11 ноября 2021 года стало известно, что российская Генпрокуратура подала в Верховный суд административный иск о ликвидации ранее признанных "иноагентами" некоммерческих организаций "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы - аналогичный иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", говорится в петиции.

Дело Андрея Сахарова

"Группа некоммерческих общественных организаций "Мемориал", которые возникли и развивались благодаря идеям и труду величайшего российского правозащитника и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова, являются ключевыми в современном российском правозащитном сообществе и российском обществе в целом" - указывается в петиции. Их ликвидация может повлечь закрытие важнейших историко-просветительских и правозащитных проектов, таких как, например, "ОВД-Инфо" - информационный и правозащитный проект помощи гражданам, пострадавшим от преследования государством по политическим мотивам, предупреждают подписанты.

Ликвидация юрлиц и организационных структур, может быть, не уничтожит, но существенно ограничит легальную деятельность историков, просветителей, журналистов и правозащитников, работающих в интересах российского гражданского общества, защиты исторической памяти, прав, свобод и законных интересов простых российских граждан, активно вступающих в нынешней реальности в противоречие с реальными интересами российского государства, в действительности интересами власть имущих граждан России, заключают авторы петиции.

Мы "Мемориал"

В соцсетях набирает популярность изображение "Мы Мемориал", которое пользователи ставят на заставку личной страницы.

Сотрудники "Мемориала" крайне благодарны за поддержку, рассказала DW пресс-секретарь организации Наталья Петрова, комментируя реакцию общества на новости о ситуации вокруг "Мемориала". "Поддержка огромная и мы ее очень чувствуем, - сказала она. - 1 ноября мы узнали, что государство требует ликвидировать "Мемориал". Суд по иску о ликвидации - 25 ноября. Это самая большая угроза существованию организации за 30 лет".

Но какое бы решение ни вынес суд, "Мемориал" невозможно ликвидировать, убеждены правозащитники. "Мемориал" - это не только юридическое лицо, но все, кто помнят о советском терроре и выступают против современных репрессий. Мы продолжим свою работу, что бы ни случилось", - подчеркнули в правозащитном центре, добавив, что "верят в справедливый суд".

Признаки оправдания экстремизма

Обращение в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" Генпрокуратура объяснила "систематическими нарушениями" закона об "иноагентах", а именно - отказом организации от маркировки "иноагент". В иске московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", поданном в Мосгорсуд, утверждается, что в материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций. Центр, заявили в прокуратуре, также игнорирует требования о маркировке "иноагент".

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