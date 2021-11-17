 Совет Европы призвал Москву прекратить ликвидацию ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2021

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Россия

Совет Европы призвал Москву прекратить ликвидацию "Мемориала"

Закон об "иноагентах" не отвечает международным и европейским стандартам, заявила Дунья Миятович. По ее словам, власти РФ должны в первоочередном порядке отменить его и прекратить ликвидацию "Мемориала".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович (фото из архива)

Дунья Миятович (фото из архива)

Российским властям следует прекратить процесс ликвидации правозащитного общества "Мемориал" за несоблюдение закона об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, распространенном в среду, 17 ноября.

"Мемориал" - одна из старейших и наиболее выдающихся правозащитных групп в России и символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", - сказала Миятович, предупредив, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".

Она отметила, что российское законодательство об "иноагентах" не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека и должно быть отменено в первоочередном порядке. Его применение властями для ликвидации правозащитной организации является "очередным свидетельством его использования в качестве инструмента преследования гражданского общества и правозащитников", говорится в заявлении.

Кроме того, по словам Миятович, ее тревожит тот факт, что правозащитный центр "Мемориал" обвинили в оправдании экстремизма и терроризма из-за его деятельности в поддержку политзаключенных.

Ликвидация "Мемориала"

11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах. Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

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