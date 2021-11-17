Совет Европы призвал Москву прекратить ликвидацию "Мемориала"

Закон об "иноагентах" не отвечает международным и европейским стандартам, заявила Дунья Миятович. По ее словам, власти РФ должны в первоочередном порядке отменить его и прекратить ликвидацию "Мемориала".
Российским властям следует прекратить процесс ликвидации правозащитного общества "Мемориал" за несоблюдение закона об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, распространенном в среду, 17 ноября.
"Мемориал" - одна из старейших и наиболее выдающихся правозащитных групп в России и символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", - сказала Миятович, предупредив, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".
Она отметила, что российское законодательство об "иноагентах" не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека и должно быть отменено в первоочередном порядке. Его применение властями для ликвидации правозащитной организации является "очередным свидетельством его использования в качестве инструмента преследования гражданского общества и правозащитников", говорится в заявлении.
Кроме того, по словам Миятович, ее тревожит тот факт, что правозащитный центр "Мемориал" обвинили в оправдании экстремизма и терроризма из-за его деятельности в поддержку политзаключенных.
11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно отсутствие соответствующей маркировки на материалах. Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".
В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.
Смотрите также: