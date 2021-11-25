Верховный суд завершил рассмотрение дела о ликвидации "Международного Мемориала"

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
На втором заседании судья приобщила к делу петицию с 127 тысячами подписей против закрытия организации. Следующее заседание назначено на 28 декабря.
Во вторник, 14 декабря, в Верховном суде РФ прошло второе заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала". Силовики добиваются закрытия этой старейшей правозащитной организации, обвиняя ее в неоднократных нарушениях правил маркировки материалов "иностранных агентов". На процессе во вторник судья Алла Назарова изучила десятки административных дел против общества, его награды и источники финансирования. Поддержать "Мемориал" к зданию Верховного суда пришли несколько десятков человек.
Заседание продлилось пять часов. За это время судья успела рассмотреть девять томов дела против "Международного Мемориала". Значительную часть времени у судьи заняло изучение представленных Генпрокуратурой протоколов, составленных за отсутствие маркировки "иностранного агента" на материалах общества. По ходу процесса выяснилось, что в материалах дела фигурирует даже решение о штрафе, которое было отменено Мосгорсудом. Постановление об отмене штрафа прокуроры не предоставили, на что и обратили внимание адвокаты.
Представители "Международного Мемориала" также продемонстрировали судье десятки наград, которых удостоилось общество. Судья Алла Назарова ознакомилась с медалью Уилберфорса (за заслуги в сфере защиты прав человека и распространения благ демократии), дипломом благотворительного фонда Владимира Потанина (за проект "Топография террора"), премией Гранта Динка (за усилия по сохранению памяти о государственном терроре) и другими наградами.
"Вместо того, чтобы гордиться тем, что наша организация получила такие достойные награды и признание в мире, [судья проявила] такой скепсис", - прокомментировала процесс адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, на заседании много внимания было уделено незначительным нарушениям со стороны "Мемориала". "Если случайный человек оказался на заседании, он бы не понял, что рассматривается вопрос о ликвидации крупнейшей и старейшей правозащитной организации России", - возмутилась Эйсмонт.
На заседании также рассматривался вопрос о злоупотреблении Генпрокуратурой своими полномочиями, рассказал после процесса известный адвокат Генри Резник.
По его словам, на злоупотребление указывала статья в периодическом издании Генпрокуратуры, где "фактически деятельность организации, которая получает из-за рубежа деньги, приравнивается к экстремистской и чуть ли не террористической". Судья отказалась приобщить эту статью к материалам дела.
Следующее заседание Верховного суда состоится 28 декабря. На нем прокурор и защитники выступят с заключительными речами, после чего суд удалится для вынесения решения. Перед этим, 16 декабря, в Мосгорсуде состоится третье предварительное заседание по иску московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".
11 декабря на встрече Владимира Путина с Советом по правам человека президент РФ высказался о ситуации вокруг "Мемориал". Он обвинил общество в поддержке террористических и экстремистских организаций. Кроме того, по словам Путина, в списке жертв политических репрессий находятся имена людей, которые служили при нацистах. В "Мемориале" признали ошибку, но заявили, что удалили эти фамилии из списков еще три месяца назад.
Смотрите также: