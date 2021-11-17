“Бьют по самым важным”: акция в поддержку “Мемориала” в Берлине

Накануне нового судебного заседания в Москве по делу о ликвидации “Мемориала” в Берлине прошла акция в защиту организации. Вечером в понедельник, 13 декабря, напротив здания российского посольства собрались полсотни активистов. Митинг организовали немецкие отделения “Мемориала”, международной организации Amnesty International и ПЕН-центра. Аналогичные акции прошли еще в четырех немецких городах.

Формат сдержанный - сначала коллективное фото для журналистов с плакатами. В основном, с призывом на трех языках - немецком, английском и русском - остановить ликвидацию. Один, самодельный, - с напоминанием, что аннексированный Россией Крым принадлежит Украине. Затем несколько коротких выступлений представителей НКО у микрофона. В основном о важности работы “Мемориала” и о готовности продолжать работу с российскими коллегами при любых условиях.

“Они не только работали с историческими документами, они вели списки как жертв ГУЛАГа, так и палачей.. Они собрали огромный архив и библиотеку. Открыли пласт информации про судьбу остарбайтеров. Мы очень благодарны им за это. “Мемориал” помог нам, немцам, лучше понять свою историю”, - заявил издатель и член ПЕН-центра в Германии Кристоф Линкс (Christoph Links).

Почему немцы поддерживают “Мемориал”

Участница митинга Амели

20-летняя немка Амели пришла на митинг с другом. Она недавно закончила школу и в качестве волонтерской программы перед поступлением в университет выбрала пермское отделение “Мемориала”. Она уже поработала в России и теперь прилетела продлить российскую визу. Амели беспокоится, что отделение ликвидируют и ее годовая практика закончится досрочно. “Я чувствую, что это очень важно - быть здесь, участвовать в митинге. Я успела поработать с жертвами политических репрессий в России, это важный опыт для меня. Но еще важнее “Мемориал” для российского общества. И то, что его закрывают - это определенно какой-то знак от российских властей”, - говорит Амели.

“Послание понятное - в России закрывают последние независимые организации, всех, кто пытается поддержать память и независимую работу. Сейчас дошли до “Мемориала”, - считает филолог, славистка Мириам Финкельштейн (Miriam Finkelstein). Она работает на кафедре русской литературы в университете Граца в Австрии, но живет в Берлине и приходит на все акции в поддержку “Мемориала”. По словам Финкельштейн, очень многие люди как среди старшего, так и среди младшего поколения в Германии знают и понимают, насколько важна работа этой организации.

Атака на “Мемориал” как попытка переиначить историю

“Мемориал” - не просто одна из организаций, которые закрывают в России наряду с другими, считает сопредседательница Фонда имени Генриха Бёлля в Берлине Эллен Убершер (Ellen Ueberschär). "Понятно, что в политическом плане для Кремля “Мемориал” не настолько опасен, как Навальный. Но “Мемориал” выступает за европейскую Россию, налаживание связей с Европой, права человека, осмысление истории насилия в двадцатом веке и критику сталинской эпохи. В общем, за все то, что Путин и его окружение хотят вывернуть наизнанку, раздробив при этом гражданское общество”, - сказала она корреспонденту DW.

Александр Формозов (с микрофоном)

“Немыслимо в столетие Сахарова одной рукой открывать ему памятник, а другой - закрывать организацию, которую он создал. В этом есть зловещий знак, послание: в российском гражданском обществе бьют и будут бить по самым важным”, - говорит Александр Формозов из немецкой неправительственной организации "Декабристы". “Мемориал” и другие правозащитные и общественные организации он называет “заложниками” и разменной монетой, которую Россия использует в переговорах с западными лидерами.

В том, что “Мемориал” в итоге ликвидируют, казалось, не сомневалось большинство из выступавших на акции. “Но “Мемориал” - это сеть во многих городах мира. А ее не так просто ликвидировать”, - подытожили организаторы берлинского мероприятия. Заседание Верховного суда РФ по делу о ликвидации “Международного Мемориала” пройдет в Москве 14 декабря.

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