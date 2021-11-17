 “Бьют по самым важным”: акция в поддержку “Мемориала” в Берлине | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

“Бьют по самым важным”: акция в поддержку “Мемориала” в Берлине

Напротив посольства РФ в Берлине прошел новый митинг против ликвидации “Международного Мемориала”. Немцы называют происходящее опасной политической проблемой. Репортаж DW.

Участники акции в поддержку “Мемориала” в Берлине

Участники акции в поддержку “Мемориала” в Берлине

Накануне нового судебного заседания в Москве по делу о ликвидации “Мемориала” в Берлине прошла акция в защиту организации. Вечером в понедельник, 13 декабря, напротив здания российского посольства собрались полсотни активистов. Митинг организовали немецкие отделения “Мемориала”, международной организации Amnesty International и ПЕН-центра. Аналогичные акции прошли еще в четырех немецких городах.

Формат сдержанный - сначала коллективное фото для журналистов с плакатами. В основном, с призывом на трех языках - немецком, английском и русском - остановить ликвидацию. Один, самодельный, - с напоминанием, что аннексированный Россией Крым принадлежит Украине. Затем несколько коротких выступлений представителей НКО у микрофона. В основном о  важности работы “Мемориала” и о готовности продолжать работу с российскими коллегами при любых условиях.

“Они не только работали с историческими документами, они вели списки как жертв ГУЛАГа, так и палачей.. Они собрали огромный архив и библиотеку. Открыли пласт информации про судьбу остарбайтеров. Мы очень благодарны им за это. “Мемориал” помог нам, немцам, лучше понять свою историю”, - заявил издатель и член ПЕН-центра в Германии Кристоф Линкс (Christoph Links).

Почему немцы поддерживают “Мемориал”

Девушка в медицинской маске на акции в поддержку “Мемориала” в Берлине

Участница митинга Амели

20-летняя немка Амели пришла на митинг с другом. Она недавно закончила школу и в качестве волонтерской программы перед поступлением в университет выбрала пермское отделение “Мемориала”. Она уже поработала в России и теперь прилетела продлить российскую визу. Амели беспокоится, что отделение ликвидируют и ее годовая практика закончится досрочно. “Я чувствую, что это очень важно - быть здесь, участвовать в митинге. Я успела поработать с жертвами политических репрессий в России, это важный опыт для меня. Но еще важнее “Мемориал” для российского общества. И то, что его закрывают - это определенно какой-то знак от российских властей”, - говорит Амели.

“Послание понятное - в России закрывают последние независимые организации, всех, кто пытается поддержать память и независимую работу. Сейчас дошли до “Мемориала”, - считает филолог, славистка Мириам Финкельштейн (Miriam Finkelstein). Она работает на кафедре русской литературы в университете Граца в Австрии, но живет в Берлине и приходит на все акции в поддержку “Мемориала”. По словам Финкельштейн, очень многие люди как среди старшего, так и среди младшего поколения в Германии знают и понимают, насколько важна работа этой организации.

Атака на “Мемориал” как попытка переиначить историю

“Мемориал” - не просто одна из организаций, которые закрывают в России наряду с другими, считает сопредседательница Фонда имени Генриха Бёлля в Берлине Эллен Убершер (Ellen Ueberschär). "Понятно, что в политическом плане для Кремля “Мемориал” не настолько опасен, как Навальный. Но “Мемориал” выступает за европейскую Россию, налаживание связей с Европой, права человека, осмысление истории насилия в двадцатом веке и критику сталинской эпохи. В общем, за все то, что Путин и его окружение хотят вывернуть наизнанку, раздробив при этом гражданское общество”, - сказала она корреспонденту DW.

Мужчина с микрофоном и люди с плакатами в поддержку “Мемориала” на акции в Берлине

Александр Формозов (с микрофоном)

“Немыслимо в столетие Сахарова одной рукой открывать ему памятник, а другой - закрывать организацию, которую он создал. В этом есть зловещий знак, послание: в российском гражданском обществе бьют и будут бить по самым важным”, - говорит Александр Формозов из немецкой неправительственной организации "Декабристы". “Мемориал” и другие правозащитные и общественные организации он называет “заложниками” и разменной монетой, которую Россия использует в переговорах с западными лидерами.

В том, что “Мемориал” в итоге ликвидируют, казалось, не сомневалось большинство из выступавших на акции. “Но “Мемориал” - это сеть во многих городах мира. А ее не так просто ликвидировать”, - подытожили организаторы берлинского мероприятия. Заседание Верховного суда РФ по делу о ликвидации “Международного Мемориала” пройдет в Москве 14 декабря.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:00

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам?

Контекст

Музей в Берлине: "Мы боимся за людей из "Мемориала"

Против закрытия "Мемориала" в России выступил Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". Судебный процесс здесь называют началом борьбы с альтернативным взглядом на советскую историю. Подробнее - в материале DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Москве судили "Мемориал" (25.11.2021)  

"Вохровцы снова напали на миллионы людей": Лев Пономарев об угрозе закрытия "Мемориала" (12.11.2021)  

Также по теме

Unterstützungsaktion für russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Berlin vor der russischen Botschaft. Autor: Vladimir Esipov, DW, 17.11.2021 via Sergey Gushcha

Перед посольством РФ в Берлине прошла акция в защиту "Мемориала" 17.11.2021

Перед российским посольством в Берлине собрались около 50 человек, которые выступили в защиту старейшего в РФ правозащитного общества "Мемориал", которое оказалось под угрозой ликвидации.

Unterstützungsaktion für russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Berlin vor der russischen Botschaft. Autor: Vladimir Esipov, DW, 17.11.2021 via Sergey Gushcha

Комиссар Совета Европы призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала" 07.12.2021

Процесс ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" не выглядит "необходимой и соразмерной мерой", заявила в письме генпрокурору РФ комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович.

Unterstützungsaktion für russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Berlin vor der russischen Botschaft. Autor: Vladimir Esipov, DW, 17.11.2021 via Sergey Gushcha

Мосгорсуд продолжает рассматривать иск о ликвидации "Мемориала" 29.11.2021

Мосгорсуд во второй раз продлил предварительное слушание по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Следующее заседание состоится 16 декабря.

Реклама