 Международные правозащитники выступили в защиту ″Мемориала″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Международные правозащитники выступили в защиту "Мемориала"

Более десяти правозащитных организаций призвали власти РФ прекратить безосновательное преследование "Мемориала", соблюдать права человека и отменить закон об "иноагентах".

Акция в поддержку российского Мемориала в Берлине

Акция в поддержку "Мемориала" в Берлине (фото из архива)

Российские власти должны прекратить преследование "Мемориала", представляющего собой "краеугольный камень российского гражданского общества", говорится в совместном заявлении одиннадцати международных правозащитных организаций, опубликованном в пятницу, 10 декабря, на сайте базирующейся в Швеции неправительственной организации Civil Rights Defenders.

"Мемориал" оказался "под угрозой ликвидации российскими властями по безосновательным обвинениям", а в результате "на карту поставлено само существование организации и способность ее сотрудников продолжать свою правозащитную работу", сказано в заявлении, приуроченном к Международному дню прав человека.

Отменить закон об "иноагентах"

Уточняется, что речь идет прежде всего о двух структурах - правозащитном центре "Мемориал" и международном обществе "Мемориал", - внесенных в реестр "иностранных агентов" соответственно в 2014 и 2016 годах. 11 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура РФ и прокуратура Москвы подали иски соответственно в Верховный суд и в Мосгорсуд об их ликвидации.

Правозащитники призывают "прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества". "Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об "иностранных агентах", - говорится в заявлении, подписанном, среди прочего, такими крупнейшими организациями, как Amnesty International и Human Rights Watch, а также российскими "Комитетом против пыток" и комитетом "Гражданское содействие", тоже внесенным в реестр "иноагентов".

В Совете Европы поддержали "Мемориал"

Ранее, 7 декабря, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала", которая не выглядит "необходимой и соразмерной мерой".

Онлайн-петицию в поддержку "Мемориала" на сайте Change.org на момент публикации этой новости  подписали 125 425 человек.

В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Следующее заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Контекст

Комментарий: "Мемориалу" назначили закрытый режим

Старейшая правозащитная организация России обречена на закрытие. Упоминание президентом Путиным террористов и нацистов в связи с делом "Мемориала" равносильно приговору, уверен Иван Преображенский.  

Чем закончилась встреча Путина с правозащитниками

Президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с членами Совета по правам человека. Что правозащитники рассказали ему, как он отрегировал на их жалобы, и как они оценивают эту встречу?  

Суд по делу "Мемориала": что говорят в Берлине

Немецкие партнеры "Мемориала" усматривают в возможной ликвидации историко-правозащитной организации продолжение курса на самоизоляцию России - и готовят очередной митинг у посольства РФ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)  

Зачем Госдума ужесточает закон об иностранных агентах? (22.12.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Помогает прививка от коронавируса или нет? Что нового узнали ученые  

Заболеть могут и те, кто привит. Новые данные в Германии  

Глава BioNTech предлагает делать бустерные прививки через три месяца  