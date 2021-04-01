Международные правозащитники выступили в защиту "Мемориала"

Российские власти должны прекратить преследование "Мемориала", представляющего собой "краеугольный камень российского гражданского общества", говорится в совместном заявлении одиннадцати международных правозащитных организаций, опубликованном в пятницу, 10 декабря, на сайте базирующейся в Швеции неправительственной организации Civil Rights Defenders.

"Мемориал" оказался "под угрозой ликвидации российскими властями по безосновательным обвинениям", а в результате "на карту поставлено само существование организации и способность ее сотрудников продолжать свою правозащитную работу", сказано в заявлении, приуроченном к Международному дню прав человека.

Отменить закон об "иноагентах"

Уточняется, что речь идет прежде всего о двух структурах - правозащитном центре "Мемориал" и международном обществе "Мемориал", - внесенных в реестр "иностранных агентов" соответственно в 2014 и 2016 годах. 11 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура РФ и прокуратура Москвы подали иски соответственно в Верховный суд и в Мосгорсуд об их ликвидации.

Правозащитники призывают "прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества". "Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об "иностранных агентах", - говорится в заявлении, подписанном, среди прочего, такими крупнейшими организациями, как Amnesty International и Human Rights Watch, а также российскими "Комитетом против пыток" и комитетом "Гражданское содействие", тоже внесенным в реестр "иноагентов".

В Совете Европы поддержали "Мемориал"

Ранее, 7 декабря, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала", которая не выглядит "необходимой и соразмерной мерой".

Онлайн-петицию в поддержку "Мемориала" на сайте Change.org на момент публикации этой новости подписали 125 425 человек.

В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Следующее заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.

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